Bilim Adamları HIV Virüsünü Uzaya Yolluyor!

Bilim adamlarından oluşan bir ekip, gelecek mutasyonları saptamak için bazı bakterileri ve AIDS'e neden olan HIV virüsünü uzaya yolluyor.

18 Şubat Cumartesi günü, bir SpaceX Dragon kapsülü, HIV / AIDS, Parkinson Hastalığı ve MRSA olarak bilinen metisiline dirençli Staphylococcus aureus''un tek potada eritildiği süper(!) bir ekibi uzaya yollayacak. Söz konusu hastalıklar, dünyada yüz milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu. NASA ve biyotıp şirketi Nanobiosym tarafından yürütülen araştırma ilginç bir amaç taşıyor.

Bu belirli bakteri ve virüs türlerini uzaya göndermek için geçerli bir neden var. Yerkürede, kişinin cildinde enfeksiyon gibi kendini gösteren MRSA, metisilin de dahil olmak üzere birçok penisilin ve benzeri ilaca karşı dirençli. Buradaki düşünce, MRSA'yı mikro yer çekimine göndererek, daha hızlı mutasyona uğratabileceğine inanılması.

Araştırmaya öncülük eden Nanobiosym'den Dr. Anita Goel, Spacegraft'a "Mikro yer çekimi, bakteri mutasyonları oranını hızlandırabilir. Gelecekteki mutasyonları meydana gelmeden önce tahmin edebilirsek, daha iyi ilaçlar üretebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bu, daha iyi tedaviler geliştirmek amacıyla bakterilerin ilk kez uzaya gönderilmesi değil. Bir Rus uydusu vasıtasıyla E. coli, Aerobacter aerogenes ve Staphylococcus'u uzaya yollandı. Günümüzdeki bakterilerin, antibiyotiklere direnç göstermesiyle proje yeniden hayat buldu.

2006 yılında, mikrobiyolog Cheryl Nickerson, mikro yer çekiminde nasıl tepki vereceğini görmek için Atlantis Uzay Mekiği'nde, uzaya “salmonella bakterisi” yolladı. Salmonella inceleme için Dünya'ya döndükten sonra Nickerson bakterinin, fareleri eskisine göre anormal derecede hızla öldürdüğünü fark etti.

Umarız ki, bu deney bizi MRSA'nın ve HIV virüsünün tedavisine daha da yakınlaştıracaktır. Aksi takdirde HIV, MRSA gibi organizmalar eskisinden bile güçlü ve dirençli olabilir. Hiçbir sonuç elde edilememesinin, en kötü ihtimalden daha iyi olduğunu düşünüyoruz.