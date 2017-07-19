İklim Değişikliği ile Mücadele için "Yıldız Gölgelendirmesi"

İklim değişikliğinin yıkımlarından Dünya’yı korumak adına çalışmalar yapan bilim adamları Dünya’yı daha serin tutmak için büyük boyutlu yıldız gölgelendirmeleri kullanabilir.

Dünya üzerinde insan yapımı (insan merkezli) iklim değişikliği üzerine yapılan tüm tartışmalara rağmen, ana güneş ışığının, her 1 milyar yılda % 10 arttığını unutmayın. Bu, 500 milyon yıllık zaman zarfında, Dünya üzerindeki fotosentezin gerçekten imkansız olacağı anlamına geliyor. Bunun önüne geçmek için büyük bir gölge lazım.

Hawaii Üniversitesi'nde gezegen bilim adamı olan Eric Gaidos, yıldız gölgelendirmesini, gelen yıldız ışığını saçan ya da emen bireysel yapıların ya da parçacıkların bir 'bulutu' olarak varsayıyor. Ancak önemli olan bu donanım, kesintisiz olarak çalışacak. Dünya ile Güneş arasında bulunacak olan bu bulutumsu yıldız gölgeliği gezegenimizin yörüngesinde dolaşacak ve artan güneş ya da yıldız ışınlarını karşılayacak. Bu tür suni yapıların tümünün fotometriye (ışık ölçümü) bağlı olduğu aşikar.

Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, gelecekte iklim değişikliği problemi de çözülecek gibi. Yıldız gölgelendirmesinin hayata geçeceği zaman ya da bu teknolojiye ulaşılıp ulaşılamayacağı henüz belli değil. Bunun yanında çözüm olup olmayacağı da belli değil. Fakat çalışmalar doğrultusunda bilim adamları belki kavrulan Dünya'mızı soğutmayı başarabilir.