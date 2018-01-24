Bilim Adamları, Suyun 8 Km Derinliğinde Balıkları Gözlemledi

Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, şimdiye kadar çekim yapılan su altındaki en derin noktada yaşayan canlıları gözlemledi.

Japon Deniz Tabanı Bilimi ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), Ağustos ayının sonlarında Pasifik Okyanusunun en derin bölgesi olan Marianas Trench bölgesinde çekim yapmayı başardı. Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, yüzeyden 26 bin 830 feet aşağıda yaptıkları kamera çekimiyle balıkları kayıt altına alarak rekor kırdı.

Öncelikle 8 kilometre derinliğe dayanabilen yüksek çözünürlüklü kameraları tasarlayan bilim insanları, insansız bir araç kullanarak bu kameraları belirnen noktalara yerleştirdiler. Ardından belirlenen bölgelere yem olarak uskumru atarak, yüksek derinlikte amfipolar ve yılan balıklarını beslenirken gözlemlediler.

JAMSTEC'in kıdemli bir bilim adamı olan Oguri Kazumasa, Tokyo'da bulunan Nippon News'e verdiği demeçte, "26 bin 830 feet derinlikteki balıkları filme alarak dünya rekorunu kırdık" dedi. Peki, sizce denizin derinliklerinde bizleri nasıl canlılar bekliyor olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yüklemiş olduğumuz videodan rekor derinlikte gözlemlenen deniz canlılarını izleyebilirsiniz.