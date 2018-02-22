İngiltere'de yürütülen kapsamlı araştırmanın ardından Bilim insanları, antidepresanların depresyon tedavisinde işe yaradığı sonucuna vardıklarını açıkladılar.

Araştırmacılar, 6 yıl boyunca 116 bin 477 kişinin katıldığı 522 çalışmada 21 antidepresanın, depresyon tedavisinde ki etkilerini incelediler. Çalışmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Bir gruba antidepresan verilirken diğer gruba plasebo haplar verildi ve bunların etkileri 8 hafta boyunca izlendi. Araştırmanın sonucunda antidepresanların, depresyon tedavisinde işe yaradığı ve bazı antidepresanların diğerlerine göre daha etkili olduğu görüldü.

Lancet Tıp dergisinde yayınlanan araştırmayı yapan uzmanlar, çalışmalarının çok daha fazla sayıda insanın antidepresanlardan faydalanabileceğini gösterdiğini belirttileri. Araştırma ekibinin başkanı Oxford Üniversitesi'nden Dr. Andrea Cipriani "Bu çalışma, antidepresanların işe yarayıp yaramadığı konusunda uzun süredir yürütülen tartışmaya son noktayı koyuyor. En çok reçete edilen antidepresanların, orta düzeyli depresyondan ağır depresyona kadar olan aralıkta işe yaradığını gördük. Bu gerçekten hastalar ve doktorlar için iyi bir haber.” ifadesini kullandı.

En Etkili ve En Etkisiz Antidepresanlar

En etkililer:

agomelatin

amitriptilin

escitalopram

mirtazapin

paroxetin

En az etkililer:

fluoxetin

fluvoxamin

reboxetin

trazodon

Araştırmayı yapan uzmanlar çalışmalarının doktorların en uygun reçeteyi yazmalarına yardımcı olacağını, ancak bunun herkesin ilacını değiştirmesi gerektiği anlamına da gelmediğini söyledi. Bunun nedeninin de çalışmada ilaçların, farklı bireyler, yaş grupları, cinsiyet, belirtilerin ağırlığı ve diğer karakteristik özelliklerden çok, ortalama etkisine bakılmasının olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, kullanılan verilerin büyük çoğunluğunun sekiz haftalık tedaviler üzerine olduğunu, dolayısıyla bulgularının uzun süreli tedaviler için geçerli olamayabileceğini aktardılar. Yapılan araştırma, analiz ve açıklamalardan, antidepresan hapların insan sağlığı için gerekli durumlarda kullanılabilineceğini anlıyoruz. Peki siz antidepresan haplar hakkında ne düşünüyorsunuz?