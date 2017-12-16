Cep Telefonuyla Uyumak Kanser ve Kısırlığa Sebep Olabilir!

Bildiğiniz üzere cep telefonlarının yaydığı radyasyon ve vücudumuza verdiği hasar yıllardır tartışılmakta... Yapılan yeni bir araştırma ise durumun düşündüğümüzden de ciddi olabileceğini gösterir nitelikte.

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri yaydığı radyasyonun etkileri konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. Kimi araştırmalar yayılan radyasyonun ihmal edilebilir seviyede olduğunu, kısa ve uzun vadede sağlığımıza pek de etki etmediği, kimileri ise kalıcı ve ciddi hasarlara yol açtığı yönündeydi.

Kaliforniya Sağlık Bakanlığı'nın yeni araştırmalar sonrası yaptığı açıklamaya göre, vücudun radyasyona maruz kalmaması ve sağlık riskini en aza indirmek için cep telefonlarının gün içerisinde en az bir kaç adım, uyurken de en az bir kol boyu kadar uzağımızda durması gerekiyor. Henüz kesin bir bulgu olmasa da, araştırmacılar zihinsel sağlık problemleri, kanser, kısırlık ve dikkat eksikliği gibi bir çok problemin kaynağının cep telefonlarının yaydığı düşük frekanslı radyo sinyalleri olduğundan şüpheleniyor.

Araştırmalar kesin delillere dayanmadığı için konuya bir takım istatistiksel veriler de dahil oluyor elbette. Çevre Sağlığı Güvenliği Başkanı, Doktor Devra Davis'in konuyla açıklaması şu şekilde: "Bir çok ülkede yapılan araştırmalar gösteriyor ki, telefonlarını en uzun süre cebinde taşıyan erkekler, en az sperm hücre sayısına sahip."

Yazı içerisinde de belirttiğimiz gibi; şu ana dek sağlık örgütlerince kabul görmüş olmasa da, -cep telefonlarının yaydığı radyasyonun potansiyel tehlikelerini göz önüne alırsak- biraz tedbirli olmak bize hiçbir şey kaybettirmeyecektir.