Son Yapılan Araştırma Donuk Kara Madde Fikrini Destekledi

Yeni yapılan bir araştırma, karanlık maddenin dinamik bir yapıdan ziyade donuk olduğunu kanıtladı.

Karanlık madde, görünmeyen ancak evrende en çok bulunan maddedir. Karanlık maddenin neyden oluştuğu ve neye benzediği tam bir muammadır. Onlarca yıldır yeni keşfedilen parçacıklardan kara deliklere kadar pek çok çalışma ile karanlık madde hakkında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.

20 Temmuz'da Physical Review Letters dergisinde yayınlanan bir makalede, uluslararası bir kozmolog ekibinin karanlık madde hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için galaksiler arası ortamdaki boşluktan elde ettikleri verileri incelemeye başladıkları yazıldı.

Araştırmacıların ilk elde ettikleri sonuçlar, karanlık maddenin donuk bir madde olmaktan ziyade uçuşan, dinamik bir madde olabileceğini gösteriyordu. Bilim insanları daha önce, karanlık maddenin galaksiler ve galaksiler arasındaki ortam üzerinde yaptığı etkiyi açıklayabilmek için hem donuk hem de dinamik bir madde olabileceğine dair teoriler oluşturmuştu.

Donuk karanlık madde teorisi 1980'lerden kalma eski bir fikirdir ve şu an için karanlık madde için varsayılan tanım olduğunu söyleyebiliriz. Teori, karanlık maddenin zayıf etkileşimli, devasa ancak yavaş hareket eden bir madde olduğunu destekler. Bu teori birçok olaya bir açıklama getirse de kendi içerisinde tutarsızlıkları vardır.

Dinamik karanlık madde teorisi ise çok küçük ve hafif parçacıklardan oluşan ve büyük ölçekli hareketler yapabilen bir karanlık madde modelini ele alır. Ancak büyük ölçekli hareketler de kuantum fiziği gerektirir.

Araştırmacılar, her iki teoriyi de göz önünde bulundurarak karanlık maddeyi tanımlayabilmek için galaksilerarası ortamı incelemeye başladılar. Galaksilerarası ortam, az miktarda hidrojen, helyum ve karanlık maddeden oluşur. Galaksilerarası ortamdaki hidrojen, çevresindeki parlak nesnelerden gelen ışığı emer. Araştırmacılar, hidrojenin ışığı emişini dikkatlice incelediler.

Yıldız benzeri olan ancak çok daha fazla ışık yayan kuasarların ışığının galaksilerarası ortamdaki durumunu gözlemleyen ekip, bir modelleme yapmaya çalıştı ve karanlık madde ile kuasar etkileşiminin ne kadar tutarlı olacağını inceledi. Dinamik karanlık madde fikrine göre parçacıkların ağır kaldığını söylemek mümkün. Simülasyondan çıkan sonuçlar klasik donuk karanlık madde fikri ile daha fazla örtüşüyor.

Yine de hala bir miktar karanlık madde olabileceğini belirten araştırmacılar, donuk karanlık madde fikrinin araştırma sonucunda desteklenmiş olsa da hala tutarsız yanlarının olduğunu belirttiler.