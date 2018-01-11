Geceleri Çıplak Uyumak Neden Daha Sağlıklı?

Malum kış ayındayız ve bazılarımız uyumadan önce deliler gibi giyinip öyle yatıyor. Uyku sırasında dinlenme moduna geçen vücudumuzu bu kadar sıkmamak gerektiğine dair bazı bilimsel gerçekler var.

Bugüne kadar uyku ile ilgili yapılan binlerce araştırma bilimin gündem maddelerini derinden etkiliyordu. İnsanın en garip alışkanlıklarından birisi olan uyku, günümüzde süresi gittikçe artan biyolojik bir ihtiyaç haline geldi.

Uzun süre dengesiz uyku saatleriyle yaşamak sağlık açısından kritik sorunlar oraya çıkartırken, uykunun biyolojik etkileri sadece zaman kavramıyla açıklanamıyor.

Kış aylarının karanlık gecelerinde belki de kalın kıyafetler ve kalın örtüler altında uyumak çoğu insana rahatlatıcı gelebiliyor. Fakat bilim insanları ne olursa olsun mümkün olduğunca az kıyafetle uyumanın daha doğru olacağı kanısındalar.

Daha iyi dinlenmek için çıplak uyuyun:

Üzerinizde fazladan bir kıyafet bulundurmadan uyumak, vücut ısınızı ideal oranda düşürmeye ve uyku sonrasında kendinizi gerçekten de dinlenmiş hissetmenize yol açacaktır.

Avustralya’da yapılan bir araştırmada, derin uyku fazına hızlı bir şekilde geçmek için vücut ısımızın düşmesi gerektiği ortaya çıkartılmıştı. Böylece sabah sıcaklık farklılıklarına kolayca adapte olabiliyor ve kendimizi daha dinç hissedebiliyormuşuz, bilim böyle söylüyor.

Daha hızlı kilo vermek için de çıplak uyuyun:

Geceleri özellikle erkek bireylerde bulunan vücut yağı miktarında azalma tespit edildi. Obezite ile ilişkisi olan beyaz yağ hücreleri, çıplak uyku esnasında vücudun kendini ısıtma amacıyla ürettiği ısının etkisiyle yanmaya başlıyor. Yani erkek bireylerde vücut kendini ısıtmaya çalışırken, uykuda yağ yakımı gerçekleştiriyor.

Ayrıca kadın erkek herkeste vücudun kendini ısıtmaya çalışması, metabolizmayı hızlandırıyor.

Diğer yandan özellikle kadın bireylerin genital bölgeleri, uyku esnasında rahat kıyafetler ya da iç çamaşırsız uykularda hava alıyorlar. Bu durum kadınların cinsel sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Kış ya da yaz, mevsim fark etmeksizin bilim, olabildiğince az kıyafet ya da çıplak olarak uyumanın oldukça önemli olduğunu vurguluyor.