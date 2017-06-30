Göçmen Kuşlarla Beslenen Yaban Ördekleri Görüntülendi!

Saldırgan tavırlarıyla bilinen yaban ördeklerinin besinleri arasında bugüne kadar başka bir kuş türü görülmemişti. Araştırmacılar, böyle bir olayın daha önce belgelenmediğini ve tamamen yeni bir davranış türü olduğu söylüyorlar.

Cambridge Üniversitesi'nde görevli olan zooloji uzmanları, Romanya'daki bir bölgede diğer göçmen kuşları avlayıp bir bir mideye indiren bir grup yaban ördeği tespit ettiler. Görüntülerde en yaygın yaban ördeği türü olan yeşilbaş ördeklerin iki küçük göçmen kuşu avladıkları net bir şekilde gözüküyor.

Yeşilbaşlar, normalde çeşitli tohumlar, meşe palamudu, çilek ve böceklerle beslenirler. Yani en azından şok edici bu görüntülere ulaşana dek bilinenler bu yöndeydi. Bazen küçük balıkları da yediği görülen ördeklerin söz konusu görüntüleri tartışma yarattı.

Görüntüleri kaydeden zoolog Dr.Petrovan, "Zavallı kuş suya indi ve çığlık atarak kendisini tehlikeden kurtarmaya çalıştı. Ardından bir yeşilbaş tarafından bir anda saldırıya uğradı.” şeklinde konuştu. Bilim insanları, literatürde daha önce böyle bir avlanma tarzına ilişkin hiçbir kayıt bulamadıklarını dile getiriyorlar.

Yaban ördekleri aslında nadiren agresifleşirler ve yiyecek menülerini değiştirme alışkanlıkları bu zamana kadar saptanmamıştır. Bunun yanı sıra ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir yaban ördeği türünün kısa süre önce yengeçlerle beslendiği gözlemlenmişti.

Yeşilbaşları bu davranışa sürükleyen etmenlerin araştırılmasına devam ediliyor.