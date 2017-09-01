Bilim Dünyasını Karıştıran Beyin Şeklindeki Garip Canlı!

Bilim insanları gittikçe artan sıcaklık ortalamalarının, tuhaf şekillerdeki omurgasız canlıların sayısında bir artışa sebep olacağını ön görüyorlar. Bir göldeki yosunlar arasında bulunan mukus kaplı, beyin şeklindeki bu canlı ise tam da bahsedilen cinsten.

Yosunumsu canlılar ya da bilimsel adlarıyla “bryozoa’’lar, aslında çok yabancı olduğumuz canlılar değiller. Nehirlerde ve göllerdeki sığ sularda sakince yaşayan bu masum canlılar bazen o kadar anormal olabiliyorlar ki, gündem olmaları hiç de zor olmuyor. Hele ki küresel iklim koşullarıyla yakından bağları varsa, işin rengi epey değişiyor.

Kanada’nın başkenti Vancouver’de bulunan Stenley Park’ta sığ sularıyla ünlü göletler önemli habitatlara ev sahipliği yapıyorlar. Söz konusu jelatinimsi, mukus kaplı ve şekli itibariyle insan beynine benzeyen yosunumsu kahramanımız ise bu göllerden birinde bulundu.

Stanley Park Ekoloji Derneği'ndeki bilim insanlarından Celina Starnes ise canlıyı mercek altına aldı. Sudan çıkarıldığı anda titremeye başlayan canlı, aynı zamanda diğer bilim insanlarının da ilgisini çekti. Starnes canlıdan aldığı örneklerle araştırmalarına devam etti ve sonuçlarını National Geographic ile paylaştı.

Aslında en başta bahsettiğimiz yosunumsu canlıların bir kümesinden ibaret olan bu beyin benzeri koloni, yüzlerce organizmayı içinde barındırıyor. Ancak ilginç olan detay bu canlı kümesinin kökeninin 470 milyon yıl öncesine kadar dayanması. Genelde Mississippi Nehri’nin doğusunda yaşayan benzer türleri de bulunuyor.

Peki bu canlı yüzlerce kilometreyi nasıl kat etti ya da nereden geldi?

Söz konusu canlı kümelerinin istilacı bir tür olup olmadıkları bilim dünyasında hala tartışılan bir konu. Bu konuda 2012 yılında yayınlanan bir rapor, iklim değişiklerinin yayılmalarında önemli bir etken olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim bu canlılar en az 15 santigrat derecede hayatta kalabiliyorlar. Yani Mississippi Nehri’nin doğusu gibi sıcak sulara ihtiyaçları var. Kış olimpiyatlarının bile düzenlendiği Vancouver gibi bölgelerin hava koşulları yonusumsuların bu türleri için fazla soğuk ve ölümcül. Ancak küresel sıcaklık ortalamalarının artması, soğuk bölgelerdeki habitatın değişmesine sebep oluyor.

Topaklar besin açısından zengin sularda yosunumsular için oluşan besin miktarı da artar. Ancak bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü tropik bölgelerdeki zenginliklerin soğuk kuşağa kayması, küresel ekosistemin bozulduğuna dair güçlü bir ispat niteliğindedir.

Bilim dünyasında tartışılan konuların da Dünya’nın da suyu gittikçe kaynıyor anlayacağınız. Eğer uyarılara kulak asılıp önlem alınmazsa çetin hava koşullarının, yıkıcı kasırgaların oluşması oldukça mümkün.