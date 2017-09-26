Ölü Yavrusunu Yiyen Bir Anne Maymun Görüntülendi!

Oldukça dramatik, üzücü ve gizemli bir olayla karşı karşıyayız. Bilim insanları sebebini tespit edemedikleri bir stres yüzünden, anne maymunların yavrularını yeme davranışlarını açıklığa kavuşturamıyorlar.

Maymunlar ve şempanzeler dahil bütün primatlar, çevrelerinde gerçekleşen olaylara verdikleri insansı tepkilerle biliniyorlar. Örneğin, ailelerinde ve gruplarında ölen üyelerin ardından yas tutmaları ve hatta ölen maymuna dokunarak ağladıkları bile görülmüştür.

Anne maymunların ise yavrularının ölümünden bir süre sonra bebeklerinin yanından bir süre ayrılmadığı gözlemleniyor. Ancak kameralara yakalanan bir dizi görüntü tartışma yaratacak cinsten. Bir anne maymunun yaşadığı durum hakkında farkındalık eksikliğinden mi yoksa başka etmenlerden mi bilinmez, ölen yavrusunu bir süre sonra yediği gözlemlendi.

Tonkean makaruba cinsi bu maymun, İtalya’da bulunan bir hayvan sığınağında yaşıyordu ve yakın zamanda doğum yapmıştı. Ancak bebeği sadece 4 gün hayata tutunabilmiş, ardından anne maymunun iki gün boyunca yavrusunun başında tuttuğu yas yürekleri dağlamıştı. Sonrasında bulundukları alanın kapısında kendi yansımasını görünce çığlık attı ve ölü yavrusunun yanına döndü. Bir süre sonra yavrusunu kafasına ve yüzüne dikkat ederek, hırpalamaya başladı.

Bir haftanın ardından araştırmacılar yavrunun, farklı bölgelerinde doku eksikliği yaşanmaya başladığını gözlemlediler. İkinci haftaya gelindiğinde ise aşağıdaki şok görüntü çekildi:

Grubundaki diğer maymunu yavrusuna yaklaştırmayan anne, ölümünün üzerinden 22 gün geçen yavrusunun cesedini tamamen parçaladı. 25. gün ise tüm cesetten geriye bir tek kemik kaldı.

Daha önceleri ecelleriyle ölen primat yavrularının anneleri tarafından yenildiği gözlemlenmişti. Orangutanlar, vahşi bonobolar, Japon makakları ve rhesus makaklarında görülen bu vahşet dolu olayın nedeni hala bilinmiyor.

Anca Endonezya kökenli bu maymunun etçil beslenme tarzına sahip olmadığı ve daha çok meyve tükettiği biliniyor. Bu nedenle davranışı, oldukça dramatik ve olağanüstü bir hal alıyor. Araştırmacılar, söz konusu yamyamlık olayının anne maymunun yaşadığı sosyal strese bağlı oldukları konusunda açıklama yapıyorlar.

Dünyanın farklı bölgelerinde ve vahşi yaşam ortamlarında gözlemlenen benzeri olaylarda, primatları strese sokan etkenlerin neler olduğunun araştırılmasına devam ediliyor. An itibariyle bu konuda yapılan en son çalışmaya ulaşmak isteyenler şuraya tıklayabilirler.