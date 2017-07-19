Bilim Sizi Pamuklu Çubuk Kullanmaktan Vazgeçirecek!

Kulaklarımızı temizlemek için çoğunlukla pamuklu kulak çubuğu kullanırız. Ancak iç kulakta üretilen kulak mumu, içeriğiyle sizi rahatsız edebilir.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar kulaklarını temizlerken kullandıkları pamuklu kulak çubukları yüzünden işitme kayıpları yaşıyorlar. Yıllardır söylendiği gibi pamuk çubuğu gibi bir aracı, iç kulağımızın hijyeni için kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatalım.

Genellikle dış kulakta görülen bu balmumumsu madde sizi rahatsız edebilir, fakat söylenenlere “kulak” asmanızda fayda var. Söz konusu madde kulağınızın en dip kısmı olan iç kulak bölümündeki bezler tarafından üretiliyor ve cildinizin en temel salgılarından birisi.

Bilim insanları, kulaklarımızın içlerinde bulunan yapışkan birikintilerin neler içerdiğini merak ettiler. Muhtemelen büyük bir kısmı keşke etmeseydik dedi ama iş işten geçmişti. Bu kaygan maddenin, ölü cilt hücrelerinden, yağ asitlerinden ve vücut yapından oluşan bir karışım olduğunu fark ettiler. Ayrıca bu yapışkan maddenin yaklaşık %60’ı keratin ve protein içeriyor.

Aslında çoğumuzu rahatsız eden bu sıvı dış kulağınıza akmadıkça panik yapacak bir durum yok. Ayrıca işitme sağlığınız açısından oldukça önemli bir işlevi var: Bakteri ve diğer zararlı maddelerin hassas kulak kanallarına girmelerini önlüyor. Üstelik onu kir ya da pislik olarak görsek de, kulağımızın hijyeni açısından oldukça büyük önem taşıyor.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı kulağınızın hijyenini düşünürken işitme sağlığınızı da göz ardı etmeyin. Pamuklu kulak çubuklarını kullanırken orta ve iç kulağınıza kadar müdahale etmekten kaçının. Çünkü onlar söz konusu dışarıda tutulan bakterileri kulağınızın derinliklerine itmekle kalmıyor, kulak içinde pamuk parçacıkları da bırakıyorlar.