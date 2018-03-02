Bilim İnsanları Yeni Bir Madde Hali Yarattı!

Bir grup bilim insanı, atomları başka atomların içerisine yerleştirerek maddenin yeni bir durumunun nasıl yaratılabileceğini açıkladı.

Physical Review Letters dergisinde yayınlanan ve Harvard Üniversitesi, Viyana Teknoloji Üniversitesi ve Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların imzasını taşıyan makaleye göre maddenin bu yeni hali "Rydberg polaronları" olarak tanımlandı. Temel olarak bu yeni hal, bir atmoun içerisindeki, elektron ile çekirdek arasındaki boşluğun, diğer atomların sığmasına yetecek kadar kullanılmasına dayanıyor.

Viyana Üniversitesi'nden Profesör Joachim Burgdörfer konuyla ilgili olarak yazılan makalede, "Elektron ile çekirdek arasındaki ortalama mesafe birkaç yüz nanometre kadar büyük olabilir. Bu bir hidrojen atomunun yarıçapının bin katından daha fazla" ifadelerini kullandı. Bilim insanları bulgulara ulaşmak için stronityum atomları ile Bose-Einstein yoğuşmasını yarattılar. Bose-Einstein yoğuşması, parçacıları bozonlardan oluşan maddelerin en alt enerji seviyesinde yoğunlaştığı, kuantum etkilerinin gözlenebildiği maddenin bir halidir.

Ekip daha sonra elektronlardan birini daha geniş bir "yörünge"ye çekerek ve atom yarıçapını büyük ölçüde artırarak Rydberg atomu haline getiren bir lazer kullanarak atomlardan birine enerji aktardı. Sonuç olarak 170 kadar diğer stronsiyum atomu dış elektronun yörüngesinde tutulabildi. Science Alert'ın belirttiği gibi artık elektronun nerede olabileceği konusunda daha az bir yörünge ve daha fazla bir "olasılık bulutu" bulunuyor. Diğer atomların varlığı elektron üzerine çok az bir kuvvet uygulayarak elektronun çok hafif dağılmasına neden olur. Bu, genel Rydberg atomu ve diğer atomlar arasında zayıf bir bağ oluşturarak, egzotik bir maddenin halini, bir Rydberg polaronunu oluşturuyor.

Araştırmacılar, dergide, polaronların birbirleri ile nasıl etkileşimde bulunduğunu içeren bu araştırmanın hala keşfedilmesi gereken yollarının olduğunu belirtti. Ancak her ne olursa olsun bilim insanlarının bu keşfi atom altı fizik için büyük bir gelişme olarak görülüyor.