İşte Geceleri Rahat Uyumanın Sırrı: Farkındalık Meditasyonu

Nörolog Daniel Barone, geceleri rahat uyumak için her gün uyguladığı farkındalık meditasyonunu uyku problemi çeken herkese tavsiye ediyor.

Yorgunluk, stres, baş ağrısı ya da farklı sebeplerden dolayı günümüzde pek çok insan geceleri uykuya dalma konusunda zorluk çekmektedir. Nörolog Daniel Barone’un geceleri daha rahat bir uyku çekmek için size bir tavsiyesi var.

Barone, her gün 15 dakika uyguladığı farkındalık meditasyonu ile insanlarda bulunan savaş ya da kaç etkisini azalttığını söylüyor. Sonuçta kimse uykuya dalacağı sırada savaş ya da kaç etkisinin artmasını istemez. Aksine rahat bir uyku için azaltmasını ister.

Barone’un farkındalık meditasyonunu uygulamak için öncelikle karanlık ve sessiz bir odaya geçmeniz gerekiyor. Barone, meditasyonu çocuklukla sessiz gerçekleştirdiğini söylese de zaman zaman kulaklıkla müzik dinlediğini belirtiyor.

Öncelikle dik bir pozisyonda oturmalı, ellerinizi doğal pozisyonunda bacaklarınızın üzerine koymalısınız. Ayaklarınızı ise rahat bir pozisyonda yerde tutmalısınız. Ardından tek yapmanız gereken şey gözlerinizi kapatmak ve burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermek.

‘Farkındalık’ kelimesi tam da burada kendini gösteriyor. Nefesinize odaklanmalı ve nefes aldığınızın farkında olmalısınız. Dilerseniz içinizden ‘nefes al, nefes ver’ diye kendinize komut verebilirsiniz. Ya da vücudunuza girip çıkan havayı hayal edebilirsiniz.

Bunu yaparken bir meditasyon yaptığınızı ve amacınızın rahatlamak olduğunuzu unutmamalısınız. Meditasyona başlamadan önce telefonunuza 10-15 dakika sonrası için alarm kurmanız yeterli olacaktır.

Farkındalık meditasyonunu denediniz mi? Sonuçları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.