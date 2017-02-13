Bilim İnsanları, 10 Yıldan Fazla Dayanabilen Likit Batarya Ürettiler!

Gün geçtikçe popülerleşen yenilebilir enerji kaynakları ve piller geleceğe ışık tutarken, hem dünyanın geleceğini hem de ceplerimizi koruyor.

Modern pillerin takdire şayan yetenekleri olsa da, "başlangıcı olan her şeyin" sonu vardır. En gelişmiş bir lityum iyon batarya bile birkaç yılda kullanılmaz hale gelir. Bunun telefonunuz için kötü olduğunu düşünüyorsanız, bir de ellerinde post cihazlarıyla uzun mesafe dolaşan ve ağır kullanım gerçekleştiren satıcıları düşünün.

Harvard araştırmacıları olağanüstü bir keşife imza attılar. Üniversite bünyesinde çalışan araştırmacılar, on yıldan uzun süre vakit biçilen bir batarya geliştirdiler. Bu fikirden yola çıkılarak batarya; elektrolitler, ferronikel ve violojendeki molekülleri değiştirmek suretiyle stabil hale gelmesi ve suda çözülüp parçalanmaya karşı dirençli hale gelmesi üzerine geliştirilmiş. Suda çözündüklerinde ortaya çıkan çözelti, batarya kapasitesinin sadece 1000'de birine işaret ediyor. Batarya performansının hafif düşüşünü fark etmek bile uzun yıllar alabilir. Likit temelli bataryalara daha önce de belirttiğimiz gibi on yıldan fazla ömür biçiliyor.

Su kullanımı, hem çevre hem de banka hesabınız için harika bir haber. Çünkü söz konusu bataryalar, öncelikle evlerde kullanılacak. Aşındırıcı veya zehirli olmadığı için aküde sorun çıkarsa, evinizi revize etmeniz gerekmez. Buna ek olarak güvenli olan malzemeler ayrıca akış bataryalarında genellikle ihtiyaç duyduğunuz polimerlere kıyasla ucuz ve sert kimyasallara dayanıklı egzotik pompalar ve tanklar gerektirmiyor.

Bu pil teknolojisini gerçek dünya ile buluşturmak için kesin bir zaman yok. Yine de yenilenebilir enerji gittikçe daha ucuz hale geliyor ve uzun ömürlü piller de buna yardımcı oluyor. Yenilenebilir enerjinin, mevcut elektrik faturasına göre çok daha az maliyete sahip olduğunu görünce fikrinizi değiştirebilirsiniz.