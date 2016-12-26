Bilim İnsanları, 230 Yıllık Bir Tanıyı Sonunda Doğrulamayı Başardılar!

İngiliz bilim insanları, John Hunter’in 230 yıl önce ortaya koyduğu ‘tümör, bir kemik kadar serttir’ tanısını doğrulamayı başardılar.

Royal Marsden Hastanesi’nde çalışan araştırmacılar, John Hunter’in 230 yıl önce ortaya attı bir tanıyı henüz doğrulama şansına eriştiler. Hunter’e göre tümörler, bir kemik kadar sertler. Hastane çalışanları, bu tanıyı doğrulamak amacıyla alt uyluk kemiği şişen bir hastanın bacağını keserek "kemiğin kendisinden kaynaklanan tümör çeşidi" teşhisini doğruladılar.

Çalışma ekibinde yer alan Dr. Christina Messiou, tanının çok etkileyici olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Doğrusu Hunter'in hastaya uyguladığı yöntem, bizim de modern tıpta uygulayacağımız yöntemle benzer ilkeler izliyor. Örneklere bakarak, John Hunter'in osteosarkomaya (kemik tümörü) ilişkin yazdıkları hastalığa dair bildiklerimizle şaşırtıcı bir biçimde uyuşuyor."

Bulgular arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını anlamak için Hunter’in yıllar önce aktardığı örneklerle çağdaş tümörleri mikroskopik ve genetik olarak karşılaştırdıklarını söyleyen Messiou, "Bu, kanserin 200 yıldan fazla süredir gelişimini inceleyen bir çalışma ve dürüst olmak gerekirse ne bulacağımızı gerçekten bilmiyoruz" dedi.

Hunter’in Hunterian Müzesi’nde sergilenen tıbbi koleksiyonunda bulunan notlarda ünlü cerrah, söz konusu hastayla ilgili şu söylemlerde bulunmuş: "Kemikte bir kalınlaşma oluyor ve şişlik giderek artıyordu. Bacağın sorunlu kısmı üzerinde yapılan çalışmada, uyluk kemiğinin alt kısmını saran, kemiğin kendisinden kaynaklanıyor gibi görülen tümör çeşidi bir madde bulundu. Bacağı kesilince hasta dört hafta kadar hızlı bir iyileşme sürecine girdi ancak bundan sonra hasta giderek kilo kaybetti ve nefes alış verişi güçleşti. Hasta bacağının kesilmesinden yedi hafta sonra hayatını kaybetti ve yapılan otopsi sonucu kemik tümörünün hastanın akciğerlerine, kalp ve kaburgasına sıçradığı ortaya çıktı."