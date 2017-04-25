Araştırmacılar, 4 Yeni Kan Hücresi Keşfetti!

Vücudumuz bizi şaşırtmaya devam ediyor. Tam vücudumuz hakkındaki her şeyi biliyoruz derken, yepyeni bir bulguyla karşı karşıya kalıyoruz. Bilim insanların son bulguları fazlasıyla şaşırtıcı.

Vücudumuz, bilim dünyasında hakkında en çok araştırma yapılan biyolojik sistem. İnsan bu kadar araştırmanın ardından akciğerlerimiz, ciltlerimiz ve böbreklerimiz hakkında bilmemiz gereken her şeyin farkında olacağını düşünüyor ama bilim insanları yepyeni şeyler keşfetmekten vazgeçmiyorlar. Araştırmacılar son olarak dört yeni kan hücresi keşfettiler.

Bilim insanları, hücreler arasındaki gen ifadelerindeki farklılıkları ayrıntılı olarak incelemek için tek hücreli genomik bir mimari kullandılar. Bu yöntem sayesinde dört yeni kan hücresi ortaya çıktı. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan beyaz kan hücreleri, enfeksiyona karşı mücadelede farklı roller oynamak üzere türlere ayrılmıştır. Araştırmacılar Science'da yayınlanan araştırmaya göre, iki yeni dendritik ve iki yeni monosit hücre türü keşfettiler.

Dendritik hücreler, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olan zar tipi savunmalar içerirler, antijenlerin ve özel hücrelerin patojenlerini işleyerek, bağışıklık sistemini şartlara uyumlu hale getirirler. Dendritik hücrelerin rolü, antijenin(vücuda girdiğinde antikor oluşmasına yol açan mikroplarda bulunan protein yapısı) vücuda bulaşan parçalarını alıp T-Hücrelerini eğitmek ve patojenleri öldürmesini sağlamaktır.

Monositler ise en büyük beyaz kan hücreleridir. Patojenleri yiyerek bağışıklık sistemine katkıda bulunurlar. Tüm lokositlerin yüzde 1.7 ile 9.3'ünü oluştururlar. Özellikle kanser gibi hastalıklarda ilk savunma hattını oluştururlar. Monositlerin yüzde 12 seviyesinden fazla yükselişi tehlike belirtisi olabilir.