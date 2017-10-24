Fobiler üzerine araştırma yapan bir grup bilim insanı, 6 aylık bebeklerin dahi yılan ya da örümcek gibi hayvanlarla karşı karşıya kaldıklarında stres yaşadıklarını ortaya koydu.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan bir makaleye göre bebeklik döneminde dahi görülen bu korku, milyonlarca yıldır ölümcül sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip bu canlılarla bir arada yaşıyor olmamızın bir sonucu. Araştırmaya göre yılan veye örümcekle karşılaşan bebekler, aynı tepkiyi gergedan ya da ayı gibi hayvanların fotoğraflarını gördüklerinde göstermediler.

Araştırmanın başında bulunan isimlerden Leipzig Enstitüsü’nden Stefanie Hoehl, Bebeklere, çiçek ve balık fotoğrafı yerine, yılan ve örümcek fotoğrafı gösterdiğimizde gözbebekleri dikkat çekici şekilde büyüdü" açıklamasında bulundu.

Yılan ve örümcek korkusunun evrim kökenli olduğunu söyleyen araştırma ekibindeki bir başka isim Max Planck, bu canlılara gösterilen tepkinin, 40 milyon yıldır birlikte yaşamanın sonucunda geliştiğini düşündüklerini belirtti. Örümcek ve yılan korkusunun aktarılma yoluyla geçtiğini söyleyen araştırmacılar, gerçek anlamda bir fobiye büyük aile üyelerinin gösterdiği bir panik tepkisinin gözlemlenmesiyle geçilebildiğini belirtiyorlar.