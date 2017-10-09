Bilim İnsanları: Google Asistan, Siri’den Daha Zeki!

Bir tarafta yıllardır iPhone’ların vazgeçilmez parçası Apple’ın Siri’si, diğer yanda Android ile tahtı elinde tutan Google’ın Asistan’ı. İkisi de sesli asistan, ikisi de yapay zeka yazılımlarının tüketiciler açısından geldiği son nokta. Bilimin ise hangisinin daha yüksek IQ’ya sahip olduğuna dair bir cevabı var.

Siri, 2011 yılında çıkan iPhone 4’ün amiral gemisi özelliklerindendi. En azından yapay zeka yazılımlarının tüketiciye sunulduğu en gelişmiş örneklerin başında geliyordu. O zamanlar Siri birçok dili desteklese de çok güçlü değildi, sadece basit soruları yanıtlıyor ve sıradan komutları cevaplıyordu. Ancak günümüzde kendisiyle neredeyse bir insan kadar kolay iletişim kurulabiliyor. Apple yazılımcıları, Siri’ye farkındalık özellikleri ekleyerek sıçrama yaptılar.

Ardından sahneye rakipler çıktı. Amazon’un Alexa’sı, Microsoft’un Cortana’sı ve Google’ın Asistan’ı. Hepsi ilgili şirketlerin ürettikleri ürünlerde kendilerine yer buldular. Amazon ve Microsoft, bu yarışın açık ara gerisinde kaldı. Ancak Google ve Apple mobil rekabeti sesli asistan boyutuna da taşıdı.

Google Asistan 6 yaşındaki bir insana eş değer:

Cornell Üniversitesi araştırmacıları ve mühendisleri, hangi yapay zeka yazılımının daha yüksek IQ’ya sahip olduğunu tespit etmeye karar verdiler. Elde edilen verilere göre Google Asistan, 47.28’lik bir skorla yaklaşık 6 yaşındaki bir insan kadar akıllı. Buna karşılık Siri, 23.9 ile Google’ın çok geresinde kaldı.

Son iki yılda, 6 yaşındaki bir insan kadar gelişen Google’ın hızı korkutucu ve düşündürücü olabilir. Bu konuya apayrı bir yazıda detaylı bir şekilde değineceğiz. Elbette bir insana nazaran boşluklar olduğu söyleniyor. Nitekim bizden üç kat daha hızlı gelişen ve ölümsüz olan bir kavramdan bahsediyoruz. Neyse.

Diğer yandan bu araştırma günlük faaliyetlerimizi sesli asistanların hangisi ile yapacağımıza yönelik bir araştırma değil. Yani tüketiciyi yönlendirme amacı taşımadan sadece akademik bir değer taşıyor. iOS 11 ile yaşamına devam eden Siri ve Android’in baş tacı Google Asistan ise gelişmeye devam ediyor.