Hayvanların Kansere Yakalanmasının Sebebi Biz Olabiliriz

Bilim insanları oldukça önemli ve daha önce araştırma yapılmamış bir konuya değinerek, insanların diğer tüm canlıları kanser ediyor olabileceğini araştırmaya başladı.

Kanser, çağımızın mücadele etmesi en zor ve en yaygın görülen hastalıklarından biri ve günlük hayatımızda pek çok durum kanseri tetikleyici görevi görüyor. Sigara, kişisel hijyen ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri ve kimyasallar, hava kirliliği ve hatta fazla güneş bile kansere sebep olabiliyor. Bilim insanları da bu konuya yeni bir bakış sunarak, insanların vahşi yaşam için kanser riski taşıyan bir 'sebep' olabileceğini ifade etti.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Yaşam Bilimleri Okulu'nda görevli bilim insanları, konunun son derece ciddi olduğunu ve acilen araştırılması gerektiğini söylüyor. Yaşam bilimleri profesörü Kevin McGraw'a göre insanlar vahşi doğayı manipüle ederek hayvanlarda kansere sebep olacak değişikliklere sebebiyet verebiliyor.

Aynı şekilde yine aynı üniversitede görevli olan Tuul Sepp'e göre nasıl ki bazı virüsler vücudumuzu kendi yaşam koşullarına uygun hale getirirken kansere yakalanmamıza sebep oluyorsa, biz de hayvanlara aynı şeyi yapıyor olabiliriz.

Şimdiye kadar insanların vahşi doğaya ve hayvanlara pek çok alanda zarar verdiğini biliyorduk ve bu konuda yüzlerce araştırma yapılmıştı. Ancak kanser konusuna dair daha önce herhangi bir araştırma yapılmış değil. Araştırmanın başında olan Sepp ve McGraw, bu konuya dikkat çekmek için pek çok makale yayınladıklarını ve gelecekte mutlaka konunun aydınlatılması gerektiğini düşünüyorlar.

Tıpkı insanlarda olduğu gibi ışık kirliliğinin, geceleri dahi kararmayan ışıkların ve yapay kaynakların hayvanlar üzerinde de olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor ve özellikle hormonal değişiklikler konusunda insan-hayvan arasındaki benzerliğe dair pek çok kanıt bulunmuş durumda. Fakat konu daraltılıp 'kanser'e indirgendiğinde net birşey söylemek pek mümkün değil. Sepp ve McGraw'da yapılması gerekenin acilen vahşi doğaya giderek hayvanların kanser oranlarının araştırılması olduğunu söylüyor.

Her iki bilim insanı da doğruluğundan neredeyse emin oldukları bu durumun en üzücü tarafının 'çözüm yolunun biliniyor olması, ancak uygulanmaması' olduğunu söylüyor. Aslında yapılması gereken oldukça basit. Hayvanların doğal yaşam alanlarını daraltmamalı, kirletmemeli ve doğal dengelerini bozacak müdahalelerde bulunmamalıyız. Ancak insanlık olarak şimdiye kadar bu konuda çok da başarılı değildik ve her geçen gün kötüleşen manzaraya bakılırsa gelecekte de çok başarılı olamayacağız.