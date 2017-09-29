İnsanlığın Sonunu Sperm Azlığı Getirecek!

Birçok ülkede yapılan 185 çalışmayı inceleyen araştırmacılar, 1973-2011 yılları arasında sperm sayısının %50'den fazla azaldığını belirtti. Sperm azlığının, insanoğlunun sonununu getirebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda'da yapılan 185 farklı araştırmayı inceleyen bilim insanları, insanlığın sonunu sperm azlığının getirebleceğini öngörüyorlar.

Doktor Hagai Levine yaptığı açıklamada, elde edilen sonuçların kendilerini son derece kaygılandırdığını belirtti. BBC Türkçe'nin haberinde, Kudüs'te bulunan İbrani Üniversitesi'nde epidemiyoloji uzmanı olan Doktor Hagai Levine, sperm sayının yüzde 50 oranında azalmasının insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

"Human Reproduction Update" dergisinde yayınlanan sonuçlara baktığımızda, bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılan en detaylı araştırmaya şahit olmaktayız. Araştırmaya göre dünyanın dört farklı bölgesinden sperm yoğunluğu yüzde 52.4 oranında azaldı. Toplamda sperm sayısındaki azalma oranı ise yüzde 59,3 oldu.

Güney Amerika, Afrika ve Asya'da ise sperm sayısında tehdit edici oranda bir azalma olmadığını görmekteyiz. Ancak araştırmalar sperm konusunda bu üç bölgede daha az çalışma yapıldığının altını çiziyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Allan Pacey, Dr Levine ve ekibinin önceki araştırmalarındaki birçok hatasını düzeltiklerini, ancak bulgularına hala temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Sperm sayısındaki bu ciddi düşüşün nedenleri hakkında net bir kanıt bulunmuyor. Fakat bilim insanları böcek ilaçları ve naylon torbalarda kullanılan kimyasal maddelerden şişmanlık, sigara, stres, ve çok fazla televizyon seyretme gibi birçok faktörün sperm azlığının önemli nedenleri arasında gösteriliyor.