Bilim İnsanları Açıkladı: Kıyamet Yaşamın Sonu Olmayacak!

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre en kötü kıyamet senaryolarında bile tek bir canlı yaşamaya devam edecek.

Sizce insanlığın ne kadar ömrü var? Eğer evimiz olan dünyadan başka yuvalar bulmazsak bu sürecin çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Belki bu küresel ısınma gibi sorunları atlatarak insanlığı daha çok geliştirmeye devam edebiliriz. Ama ne olursa olsun, evrenin başka yerlerine giderek yeni yıldızlar keşfetmediğimiz sürece yok olmaya mahkumuz. Tabi güneşin yok olmasına daha 7 milyar yıl kadar süre var, ancak insanlığın o noktaya gelmeden de birçok tehlikesi var. Dünya gezegeni bizim gibi nadir ve karmaşık canlıları 7 milyar yıl boyunca yaşatmayacak. Bu süreçte belki birden fazla kez göktaşı gelecek, hadi onları geçtik diyelim etrafımızda başka yıldızların zararları olabilecek. İçme suyumuz bitecek, kuraklık çıkacak. O bilinen kıyamet senaryosunun gelişmesi için sayısız neden var.

Yine de sizlere sevindirici haberi veriyoruz. Dünyaya kıyametin gelmesi, yaşamın son bulduğu anlamına gelmeyecek. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar ölecek belki, ancak bir canlı var ki, o canlı yaşamaya devam edecek. Tardigrat olarak bilinen ve son zamanlarda uzay deneylerinde gördüğünüz su ayısı lakaplı canlılar ne olursa olsun güneş yok olana kadar yaşamaya devam edecek. Dünyanın en yok edilemez canlıları olan Tardigrat’lar gezegendeki tüm hayat yok olduğunda bile hayatın sembolü olarak kalacak.

Yapılan araştırmalarda Himalayalar’dan daha yüksekte veya denizin 4.000 metre altında yaşayabilen Tardigrat’lar yaklaşık 60 yıl boyunca yaşayabiliyor ve en fazla 0.5 mm büyüklüğe ulaşabiliyor.

Bu beklenmedik deniz canlısı, büyük asteroit felaketlerine karşı dahi dayanabilecek. Güneşimizden daha büyük bir güneşin patlaması sonucunda oluşacak Süpernova ya da gama ışını patlamalarını sanki güneşlenir gibi sorunsuz atlatan bu canlı türü, yaşamın ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor.

Bilimsel olarak yapılan araştırmalarda güneş sisteminin çevresinde dünyadaki tüm suyu kaynatacak kadar güçlü bir etki olmayacak. Bu yalnızca Güneş’in yakıtı bittiğinde olacak bir şey. Bunda da okyanuslar kaynamak yerine ya hepten yok olacak ya da donarak donmuş bir gezegen olacak.

Bilim insanlarını harekete geçiren Tardigratlar, Mars gibi insanların yaşayamadığı yerlerde bile yaşam olabileceğini gözler önüne serdi.

Bilim insanları insanlığın sonunu bilmiyor, ancak su ayılarının sonunu biliyor.

Haberin başında söylediğim gibi, gerçekten sevindirici bir haber değil mi?