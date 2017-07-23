Yapılan bir çalışmaya göre Afrika'da yaşamış bir grup insan türünün ırklar arası ilişki yaşadıklarını ve bu uygulamanın bir 'norm' olduğunu keşfettiler.

Günümüzde yaşayan topluluklara kadar izleri sürülebilen eski insanlar arkaik (çok eski) insanların ‘hayalet’ türleriyle ‘cinsel randevu’ ilişkisi yaşamış olabilirler.

Araştırmacılar, tükürükte bulunan bir proteinin yeni bir analiziyle Afrika’nın alt Sahara bölgelerinde yaşayan günümüz insanlarının eski karışımlarına ait deliller keşfettiler. Buna göre bu insanların atalarının genetik materyallerinde rol oynamış başka bir tür bulunuyor.

Uzmanlar, ilk insan türleri arasında ırk karışımının doğal olduğunun anlaşıldığını söylüyorlar. Fakat bu gizemli ırklara dair herhangi bir fosil bulunamamış olması, ‘hayalet’ olarak adlandırılmalarına neden oluyor.

Buffalo College of Arts and Science’da doçent olan Ömer Gökçümen “İlk hominin türleri arasında ırklar arası cinsel ilişkinin sıra dışı bir durum olmadığı görülüyor. Hatta bu normal bir davranış şekli. Araştırmamız, tükürükte bulunan ve önemli bir musin proteini olan MUC7’nin evrim haritasını ortaya çıkardı. Proteini kodlayan genlerin geçmişine göz attığımızda, günümüz Afrika’sının alt Sahara bölgelerinde yaşayan insanların eski bir karışımının işaretlerini görüyoruz” diyor.

Araştırmacılar MUC7 proteininin kökenlerini ve fonksiyonunu araştırıyorlardı.

Bu protein kısmen tükürüğün sümüksü yoğunluğunun sağlanmasından sorumludur ve mikropları toplamaya yardımcı olur.

Bunun sonucunda da hastalıklara sebep olan bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar.

Daha önce yapılan bir araştırma bu proteinin evrimsel bir amacı hizmet etme ihtimalinin de olduğunu göstermişti.

Bazı insanlar MUC7 için kodlama yapan gende, altı genetik yönerge kopyası taşırlarken, bazıları ise beş kopya taşırlar.

Araştırma ekibi MUC7 genini 2.500’den fazla modern insan genomları üzerinde araştırdıktan sonra Afrika’nın alt Sahara bölgesinde yaşayan bir grubun, diğerlerinden çok daha farklı bir versiyon taşıdıklarını ortaya çıkardılar.

Daha ileri kapsamlı araştırmalar ise bu grup genomlarının, Neanderthal ve Denisovalılara oranla modern insan MUC7 genlerinden daha farklı olduklarını gösteriyor.

Gökçümen “Yaptığımız analize dayanarak bu çok farklı varyasyon için yapılabilecek en makul açıklamanın arkaik introgresyon olarak adlandırılan eski döneme ait bir ‘geri-melezleme’ durumu olduğunu söyleyebiliriz. Yani eski insanların ‘hayalet’ türlerine ait genetik bir materyalin varlığı söz konusu. Bu bilinmeyen insan türü, daha önce keşfedilmiş ‘Homo Erectus’un bir türü olabileceği gibi, henüz keşfedilmemiş bir türe de ait olabilir. Bunlara ‘hayalet’ dememizin sebebi ise, bu türe ait bir fosile henüz rastlanmamış olması” diyor.