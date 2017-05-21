Antartika’da Buzlar Eridikçe Toprak Yeşilleniyor!

Bilim insanlarının yeni araştırmalarına göre Antarktika'daki bitki oranı, son 50 yılda şok edici bir şekilde arttı. 160 kilometrekarelik bir alanda oluşan yosun popülasyonu, kıtadaki buzulların daha hızlı erimesine neden olabilir.

Bilim insanlarının bulgularına göre, Antarktika buzullarının hızla erimesi bu kıtada bitki örtününün canlanması sonucunu doğurdu. Exeter Üniversitesi’nden bu kıtadaki yosunlar üzerinde çalışan bir ekip, biyolojik aktivitelerde son 50 yılda büyük bir artış olduğunu gözlemlediler. Ekip, Antarktika’nın soğuk alanları da dahil yaklaşık 160 kilometrelik bir alana yayılmış yosun popülasyonu keşfetti.

Özellikle Antarktik Yarımadası’ndaki bu değişimi kanıtlayan üç büyük biyolojik alanda yapılan gözlemlerle, 50 yıllık değişimin gerçekten büyük olduğu ortaya çıktı. Ekip çalışanlarından Dr. Matt Amesbury “Küresel ısınmanın sonucu olarak hava sıcaklığının artışı, buradaki yosun popülasyonunu dramatik bir şekilde arttırdı. Bir anlamda yosun sahilleri oluştu.” ifadelerini kullandı. Amesbury, “Eğer böyle devam ederse, buz olmayan alanlar gelecekte daha yeşil yerler olacaklar” öngörüsünde bulunmaktan da geri durmadı.

Bilim insanları, son 150 yıllık verileri de inceleyerek, son yarım yüzyılın biyolojik aktivitelerinde değişim noktalarının varolduğunu ortaya koydular. Profesör Dan Charman, “Yosunların önemi büyük, bir yandan sıcakta büyürlerken öte yandan çıktıkları bölgeleri ısıtıyorlar. Korkarım önümüzdeki yıllarda ekosisteme büyük etki edecek ve buzların erimesini hızlandıracaklar” ifadelerini kullandı. Şu anda Antarktika’nın %0.3’ünde hayat var. Araştırma ekibi şu anda, insanoğlunun binlerce yıl içinde nasıl küresel ısınmaya sebep olduğunun kanıtlarını küresel ölçekte aramayı planlıyor.

