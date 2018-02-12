Bilim İnsanları Antartika Kıtasının Ekosistemini Araştıracak

İlerleyen günlerde, Antartika kıtasının deniz tabanına yönelik tarihteki en kapsamlı araştırma yapılacak. Yapılacak keşifler belki de herkesi şaşırtabilir.

Bilim insanları yaklaşık 100 bin yıldan fazla bir süredir hakkında birçok bilinmeyen bulunan Antartika ekosistemini araştırmak için oldukça hevesli. British Antarctic Survey (BAS) liderliğindeki uluslararası bir ekip, 21 Şubat 2018'de başlayacak olan üç haftalık bir görev için Antartika’ya gidecekler.

Bilim insanları, araştırmalarında kullanmak üzere uydu görüntülerinden faydalanarak deniz tabanından numuneler toplayacaklar. Larsen isimli buz dağı antartika kıtasından koptuktan sonra %10 ufaldı. Bu nedenle araştırmalarını Larsen’de yoğunlaştıracak olan bilim insanlarının çok uzun bir zamanı yok.

İngiliz Antartika Kıtası Araştırma grubu (British Antarctic Survey) yaptığı açıklamada, “Kopan buz dağı jeolojik anlamda üzücü bir süreç olsa da, bizlere yok olmadan önce deniz tabanını incelemek için eşsiz bir fırsat verdi. Mümkün olan verileri toplamak için sınırlı bir süremiz bulunuyor. Ancak bu durum gerçekten çok heyecan verici.”dedi.

Bilim insanları, video kameraları ve özel kızakları kullanarak deniz ekosisteminden, hayvanlar, mikroplar, planktonlar ve kayaçlar toplamak istiyorlar. Özellikle araştırmalarını, deniz süngerleri, kırılgan yıldızlar, kestaneler, deniz salatalıkları, deniz yıldızları ve buzun altında kök salmış olabilecek başka şeyler üzerinde yoğunlaştırmayı planlıyorlar.

Bu araştırmada bilim insanları, Antarktika Deniz Yaşam Kaynaklarını Koruma Komisyonu tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında Antartika’yı inceleyecekler. Bu anlaşma, Antartika kıtasındaki özel çalışma alanlarını belirlemektedir. Ayrıca ilerleyen günlerde yapılacak olan çalışma bölgedeki ilk kapsamlı araştırma olacak.