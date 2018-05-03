Zorlu Koşullarda Hasar Almayan Robotlar Geliştiriliyor

Çağımızın gerekliliklerine uygun araştırma ve geliştirmelerde bulunan bilim insanları, bu defa bizleri tehlikeli senaryolardan koruyabilecek bir robot geliştiriyor. İki dakikadan kısa süre içerisinde hasar almaktan kurtulabilen robotun örümceksi görüntüsü ise hayvana benzetilmesine neden oldu.

Şimdilerde muhtemelen en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi yapay zekalar ve ultra zeki robotlardır. Hal böyle olunca günden güne gelişen robotlar, hayatımızın her alanında etkin rol almak için daha kapsamlı olarak iyileştiriliyor. Bu noktada Pierre Marie Curie Üniversitesi ve Wyoming Üniversitesi'nde iş birliği içerisinde çalışan bilim insanları, bizleri tehlikeli senaryolardan koruyabilecek bir robot geliştiriyor.

Gelişmiş öğrenme algoritması sayesinde daha az insan müdahalesine ihtiyaç duyacağı düşünülen akıllı robota, özellikle arama kurtarma senaryolarında büyük iş düşecek. Kritik durumlarda daha uzun süre hasar almadan dayanabilecek olan otonom robotların çoğalması ise bizler için hem iyi hem de kötü olabilir.

Bildiğiniz gibi arama kurtarma çalışmalarında genellikle köpekler kullanılır. Ancak bilim insanları köpeklerinde bazı zamanlarda yaralanabileceğini veya söz dinlemeyeceğini düşündüklerinden, hasarlara karşı daha dayanıklı olan bir robot geliştirdiklerini ifade ediyor. Şu an için sadece geliştirme aşamasında olan robota birçok farklı hasar ve darbe verilerek, ilerideki gelecek olan kazalar öngörülmeye çalışılıyor. Projenin başarı ile tamamlanması sonrası ise robotlar, hayatımızda etkin rol oynayabilecek diyebiliriz.