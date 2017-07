Aşırı Sıcaklardan Yaşanmayacak Yerlerin Listesini Belirlendi

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda geri dönülemez bir noktaya girildiğini belirtti. 2100 yılına kadar yaşam ihtimalinin olmayacağı bölgelere baktığımız ülkemizin de son derece tehlikeli bir alanda yer aldığını görüyoruz.

Her yaz “bu sene en sıcak yaz olacakmış” gibi cümleler duyarız. İnsanlar bu cümleyi her sene duymaya devam edince olay inandırıcılığı kaybetmiş gibi olsa da bilim insanlarının araştırmalarına göre gerçekten de her sene daha sıcak bir dünya ile karşılaşıyoruz.

Temmuz’un son gününe girip yazın en şiddetli zamanlarını yaşadığımız bugünlerde daha iyi anladığımız sıcak sorunsalı, 1980’lerden beri süregelen bir artışla doruk noktasına ulaştı.

Emekli Nasa İklim Bilimi ve Columbia Üniversitesi Profesörü öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, 1951-1980 yıllarında yer alan yaz sıcakları analiz edildi.

Araştırmacılar o dönemlerde üç kategoride sıcaklık olduğunu anladılar. Bunlardan üçte biri ortalama sıcaklıkken, üçte biri soğuk ve üçte biri sıcaktı.

Aynı araştırma 2005-2015 yıllar arasında yapıldığında ise üçte ikisi sıcakken bunların yüzde 15’inin aşırı sıcak olduğu anlaşıldı.

Bu sene ülkemizde de çok ağır bir şekilde hissedilen Haziran sıcakları son 137 yılın en sıcak üçüncü Haziran’ı oldu. 2017’nin Haziran sıcağını geçen diğer iki yıl da 2016 ve 2015 yılları.

Şu anda yaptığımız şeyleri yapmaya devam edersek, tek yuvamız olan Dünya’yı daha da sıcak hale getireceğiz ve bir gün sıcaklardan kavrularak öleceğiz.

Bilim insanlarına göre bazı sıcak hava dalgaları, 2100 yılına kadar dünya üzerindeki bazı bölgelerde yaşamayı imkansız kılacak. Daha çok ekvator bölgelerine yakın olan sıcak hava dalgalarında ülkemizin de sınırda olduğunu görüyoruz.

Bilim insanlarına göre gelecek için yapılan seçimler tükendi. Bundan sonra yapacağımız her seçimin ciddi sonuçları olacak.

Bu kötü haberleri vermenin ardından bir de güzel haber verelim. Bilim insanlarına göre 2017 ve beklenildiği gibi olursa 2018, 2015-2016 yıllarından çok daha soğuk olacak. Yine de küresel ısınmayı atlatmak için daha soğuk zamanlara ihtiyacımız var.