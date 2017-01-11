Bilim İnsanları, Ay’ın Oluşumuyla İlgili Ortaya Çok Farklı Bir Teori Attılar!
Bilim İnsanları, Ay’ın Oluşumuyla İlgili Ortaya Çok Farklı Bir Teori Attılar!
İsrailli bilim insanları ‘tek büyük çarpışma’ teorisinin aksine, Ay’ın çok sayıda meydana gelen çarpışmaların ardından ortaya çıkan küçük uyduların birleşmesi sonucu oluştuğuna dair yeni bir teori ortaya attı.

İsrail’deki Technion Üniversitesi’nden Prof. Hagai Perets’le Weizmann Enstitüsü’nden Prof.’lar Raluco Rufo ve Oded Aharonson’un ortak yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya’mızın çevresinde 4.5 milyar yıldır dönen Ay’ın, Dünya’nın oluştuğu sırada gezegene çarpan küçük gök taşlarının yeryüzünden kopardığı parçaların birleşmesi sonucu oluştuğu ileri sürüldü.

Bu zamana kadar Ay’ın Dünya’yla Mars büyüklüğünde bir gezegenin çarpışması sonucu tek seferde oluştuğu tahmin ediliyordu. Fakat bu şekilde bir çarpışmanın ardından Ay’ın yapısının yalnızca 5’te birinin Dünya’ya benzeyeceğine, geri kalan kısmın ise diğer gökcisminin yapısını yansıtması gerektiğine inanılıyordu.  
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Şimdi Ay’ın tek bir çarpışma yerine çok küçük çarpışmalar sonucu oluştuğu hipotezi üzerinde çalışan bilim insanları, Dünya’nın erken oluşum evresinde karşılaşma ihtimali yüksek 800 çarpışma simülasyonu hazırladı. Çarpışmalar sonucu Dünya’dan kopan parçalarla birer mini uydunun oluştuğu, gök cisimlerinin birbirleriyle çarpışarak yörüngeler içinde birleşip Ay’ı oluşturduğu belirtildi.
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Büyük çarpışma hipotezine oranla oluşturdukları simülasyonlardan elde ettikleri verilerin, Ay’ın oluşumunu çok daha doğal biçimde açıkladığını belirten Prof. Rufo, “Güneş sisteminin oluşumunun erken safhalarında, gök cisimleri arasında çarpışmalar sık görülüyordu. Bu tarz çarpışmaların dünya yörüngesinde birden fazla uydu yaratmış olması muhtemel. Ardından bu küçük uyduların yörüngelerinin çakışması, çarpışması ve birleşmeleriyle Ay'ın günümüzdeki halini meydana getirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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