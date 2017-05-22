Bilim İnsanları Bakterilerle, Süper Mario Oluşturdu

Massachusetts Institute of Technology'de bir grup bilim insanı, kırmızı, mavi ve yeşil ışığa tepki veren E. coli bakterilerini kullanarak renkli resimler oluşturabiliyorlar.

Bu İnanılmaz fotoğraflar aslında sentetik biyolojinin harekete geçmesiyle ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, dört kısma ayrılmış 18 genden oluşan bir sistemi yarattı ve özelleştirdiler. Bakterilerin hangi rengi üretmesi gerektiğini belirleyen bir "ışık algılama geni", sinyalleri işleyen bir "devre" ve devreyi bir araya getiren "kaynak ayırıcı". Bu "kaynak ayırıcı" aynı zamanda pigment de üretiyor. Araştırmacılar, Nature Chemical Biology'de bugün yayınlanan araştırmaya göre, bu parçaların her birini kendileri oluşturdu ve birleştirdiler.

Araştırmacılar hemen hemen sadece ışığı girdi olarak kabul eden ve bir renk çıkartan her bakteri içerisinde adeta birer bilgisayar inşa ettiler.

Bu çalışma, Christopher Voigt'ın MIT'deki ekibi, bakterilerin siyah ve beyaz fotoğraflar yapmak için tek ışık renklerine nasıl tepki vereceğini bulduğu 2005'te başladı. Ancak iddialı görünmesi bir yana, burada pratik bir kullanım var. Araştırmacı yazar Felix Moser'ın verdiği demeçte, "Mühendisler nicel ışıkları belirli bir şekilde projelendirmekte çok başarılılar" dedi. "Bu bize, bakterilerdeki gen ekspresyonunu çok hassas bir şekilde uzayda ve zamanda kontrol edebilmek açısından güçlü bir imkan sunuyor."

Bunu şu şekilde düşünün: Şu anda, araştırmacılar bakterilere ışık vurdurarak bakterilerin kendi renklerini yapmalarını sağlıyorlar. Fakat elde edilen çıktı, E. coli'yi 3D yazıcı gibi kullanan diğer proteinler veya biyolojik bileşikler de olabilir.

Moser, bakteri sanatı pazarının çok büyük olduğunu düşünmemişti. Ancak bu tarz gelişmelerle ilgilenen ve sentetik biyolojiye ilgisi olan birçok kişi olduğunu öğrendi. Tıpkı New York'un Guggenheim Müzesi'nde bakteri sanatının sergilendiği gibi.

Bu araştırmadaki asıl önemli nokta, sentetik biyolojinin ne kadar hızlı ilerlediğidir. Said Moser'in de dediği gibi: "Bu tarz gelişmeler, sentetik biyolojinin biyolojik sistemler mühendisliği açısından ne kadar ilerlediğinin bir göstergesidir."