BalıklarıHayatta Kalabilmek İçin Alkol Üretiyor!

Bilim insanları, yaptıkları araştırmaya göre donmuş göller gibi oksijenin bittiği bölgelerde bulunan balıkların ölmemek için etil alkol ürettiklerini söylediler.

Oslo ve Liverpool Üniversiteleri'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda, oksijenin zamanla tükendiği donmuş göllerin altında yaşayan balıkların hayatta kalabilmek için etil alkol ürettikleri tespit edildi.

İnsanlar ve genelde diğer omurgalı hayvanlar, oksijenin olmadığı bir alanda birkaç dakika içerisinde ölürler. Balıklar için de aynı durum geçerli oluyor. Hatta balıkların su yüzeyine çıkınca ölmelerinin sebebi nefes alamamaları. Normalde solungaçları sayesinde su ile oksijeni birbirinden ayıran balıklar, havaya çıktıklarında kendilerine uygun atmosfer şartları ile karşılaşamayıp havasız kaldığı için ölüyorlar.

Bu balıkların ölmesine rağmen soğuk ülkelerde aylarca donuk kalan bir gölün altında yaşayan balıkların neden bundan etkilenmediğini düşündünüz mü? Yapılan araştırmalara göre kısa sürede donmuş buzun altına gizlenmiş gölün oksijenini bitiren balıklar, anaerobik olarak üretilen laktik asidin etil alkole dönüşmesini sağlayarak hayatlarına devam edebiliyorlar.

Omurgalılar arasında benzersiz bir özellik olarak kabul edilen ve bira mayası ile ilişkili olan bu farklı kabiliyetin goldfish(japon balığı) ve vahşi akrabaları, kabak sazanı gibi göl balıklarında ortaya çıktığını gözlemlendi.

Oslo Üniversitesi'nde yazar olarak görev yapan Dr. Cathrine Elisabeth Fegarnes, “Bu araştırma, biyolojik yeniliğin evrimi ve türlerin önceden rahatsız edilmeyen çevrelerde adaptasyonu için bütün genom duplikasyonlarının rolünü vurguluyor” dedi.

Eğer olur da yolunuz buz tutmuş göllere çıkarsa, altınızdaki balığın etil alkol korumalı olduğunu hatırlayın.