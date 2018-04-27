Yunusların Sesleri Canlı Canlı YouTube'da Yayınlandı

Hiç derin denizlerde yaşayan balinaların ya da yunusların nasıl iletişim kurduğunu merak ettiniz mi? Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü bilim insanları, bunu gerçekleştirmek için derin denizlerdeki canlı ses akışını kullanıyor.

Hiç deniz altındaki canlıların özellikle yunusların ve balinaların seslerinin nasıl olduğunu ve deniz altında nasıl sesler çıkardıklarını düşündünüz mü? Bunu merak eden bir dizi bilim insanı Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü'nden yunusların ve balinaların seslerini kaydetti ve YouTube üzerinden yayınladı.

Bu hafta yapılan bazı teknik çalışmalar sonrası, Kaliforniya'nın Monterey Körfezi'nin 18 mil batısında yer alan yüzeyin altından 3.000 feet derinlikteki MBARI'nın sürekli devam eden YouTube kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Sesler, 2015 yılında deniz tabanı üzerine yerleştirilmiş bir sualtı araştırmacısı tarafından su altı mikrofonuyla kaydediliyor. Sonrasında veriler, Monterey Hızlandırılmış Araştırma Sistemi'ne (MARS) götürülüyor. İşte karşınızda 17 saat önce gerçekleşen 20 dakikalık gecikmeli derin deniz canlı yayını:

Sesler fazlasıyla yükseltildi, kayıt size biraz gürültüyü andırabilir. MBARI'ya göre, balina sesleri seslerinin çok az olmasından dolayı sadece yüksek kaliteli hoparlörler veya kulaklıklarla duyulabilir. Kayıttaki hidrofon 10 ila 128,000 Hertz sesleri algılayabiliyor.

Herhangi bir zamanda bu kayıt için hopörlerinizi ayarlarsanız yunusları, balinaları ve deniz aslanlarını duyabilirsiniz, ayrıca oradaki tekne seslerini de duyabilirsiniz. Ayrıca MBARI, depremlerden gelen sesleri duyabileceğinizi de söylüyor.