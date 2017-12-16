Bilim İnsanları: Kişilerin Eş Bulamama Sebebini Açıkladı

Kıbrıslı psikologlar, yerleşik hayata geçiş ve uygarlığın gelişiminin, insanın cinsel davranışını nasıl etkilediği konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda; bazı kişilerin yalnız kalmasının nedenini geçirdiği evrimsel sürece bağladı.

Lefkoşa Üniversitesi'nden Menelaos Apostolou’nun yaptığı araştırmaya katılan her iki kişiden biri, ilk buluşmalarda veya mevcut ilişkileri sürdürmede ciddi zorluklar yaşadığını söyledi. Yüzde 20'si ise her iki durumda sorunlarla karşılaştıklarını belirtti ve bu durum hem kadın hem de erkek öğrenciler için geçerli.

Araştırma ile ilgili Apostalou "İki insandan biri, kişisel hayat ve soyunu devam ettirme konusunda güçlük çekiyor. Genellikle bu, karakterlerinde sorun olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok evrim tarafından, şu anda bulunduğumuzdan farklı bir ortama adapte edilmemiz ile ilgili" dedi.

Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan makalede; insanların cinsel davranışlarının, genetik düzeyde tasarlanmış ve atalarının evrimleştiği ortamdaki hayata uyarlanmış içgüdüler tarafından yönetildiğini belirten Apostolou, bu ortamın 200 yıl önce yapılan ilk sanayi devrimi sırasında radikal biçimde değiştiğini kaydetti. Kıbrıslı bilim insanı, "Bu tür içgüdülerinin büyük kısmının, insanın karşı cinsle ilişkilerde neredeyse hiçbir seçeneğin olmadığı zamanlarda geliştiğini tahmin ediyoruz.

Yapılan deneyde bilim insanları, Kıbrıs üniversitelerinden yaklaşık 2 bin öğrenci arasında anket çalışması gerçekleştirdi ve öğrencilere, beklenti halinde oldukları karşı cins ile buluşmalarının ne kadar önemli olduğu, onlar için nasıl geçtiği, karşı cinsle ilişkilerde ne tür sorunlar yaşadıkları soruldu. Artık size neden bir sevgilin yok diye soranlara ''ben bu şekilde evrildim'' cevabını verebilirsiniz. Peki, sizce hayatınızda biri yoksa bunun nedeni ne olabilir?