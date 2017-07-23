Bilim İnsanları Bermuda Şeytan Üçgeninin Sırrını Buldu!

Yapılan araştırmalar sonucunda Bermuda Şeytan Üçgeninin sırrı bulundu. Meğerse her şey yoğun trafikten kaynaklıymış.

Dünya’nın en gizemli bölgelerinden birisi olarak gösterilen Bermuda Şeytan Üçgenini çevreleyen gizem sonunda yok olmuş gözüküyor. Yaklaşık 100 yıldan beri 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülen Bermuda Şeytan Üçgeni’ni araştıran Dr. Karl Kruszelnicki yaptığı açıklamalarda bölgede özel bir durumun olmadığını, olayların yalnızca efsanelerden ibaret olduğunu belirtti.

Yaklaşık 500.000 kilometrelik alana yayılan doğaüstü olaylarla ilgili söylentileri araştıran Dr. Karl Kruszelnicki, böyle bir gizemin aslında olmadığını, kaybolan uçak ve gemilerin insan hatasından kaynaklandığını belirtti.

LIoyds of London ve ABD sahil güvenlik verilerine göre Bermuda Şeytan Üçgeninde kaybolan uçak ve gemilerin sayısı, diğer dünya bölgeleri ile aynı orana denk geliyor. Kruszelnicki konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Ekvator bölgesinde Amerika’ya yakın bir yer olduğu için çok fazla trafik var” dedi.

Ayrıca Colorado State Üniversitesi’nde meteorolog olarak görev yapan Dr. Steve Miller, yaptığı araştırmalar sonucunda bölgede rüzgar hızlarının 273 kmh’ye kadar çıkabildiğini, bu da acemi pilot ve kaptanları zorlayabildiğini belirtti.

Bilim insanlarına göre Bermuda Şeytan Üçgeninde özel bir güç tarafından yönetilen bir gizem yok. Yalnızca yoğun trafik ve zorlu hava şartları diyebiliriz.

Sizce Dünya üzerinde Bermuda Şeytan Üçgeni gibi gizemli alanlar var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.