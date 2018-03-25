Dişe Monte Edilen Sensör İle Besin Takibi Yapılacak

Bilim ve teknoloji geliştikçe, insan sağlığı konusunda önemli çalışmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Üretilen bu sensör ise, sağlık teknolojileri konusunda ne kadar gelişme kaydettiğimizin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

ABD'de bulunan Tufts Üniveritesi'nin yürüttüğü bu çalışma, diş üzerine yerleştirilen küçük bir sensör sayesinde tüketim alışkanlıklarını takip etmeyi, ağız ve diş sağlığı konusunda ise daha nitelikli bilgiler elde edebilmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda beslenme alışkanlıklarına dair de önemli veriler elde etmeye yarayan bu cihaz ilk değil ancak ulaşılan son nokta ile boyutu son derece minimal hale gelmiş ve üzerinde birkaç geliştirme yapılmış durumda.

Doğrudan dişe monte edilebilen sensörler, kişinin gün içinde tükettiği tüm besinleri kaydedecek ve kaydedilen tüm verileri bir sisteme iletecek. Verileri anlık olarak belirleme ve iletme özellikleri sayesinde özellikle diş hekimleri ve diş sağlığı konusunda yapılan araştırmalar için kolaylık sağlayacak olan bu sensörler, beslenme alışkanlıklarının izlenmesi konusunda da kullanılabilir olacak. Boyutu yalnızca 2mm×2mm olan bu sensör üç ana katmandan oluşuyor. En altta bulunan katman verileri analiz edip iletirken diğer iki katman ise tüketilen maddeleri tanımlamak için kullanılacak şekilde tasarlanmış.

Sensör üzerinde yapılan geliştirmeler bilim insanları için son derece önemli ve bu tip sensörlerin gelecekte daha geniş amaçlara hizmet edeceği düşünülüyor. Çünkü sensörün çalışma mekaniği gelişip, boyutu küçüldükçe kullanılabilir olduğu alanlar da muhakkak genişleyecektir. Tabii ki 'dişime bir şey taktılar ama beni izliyor olmasınlar bununla' gibi eğlenceli yorumlar da gelecektir muhakkak. Sonuçta vücuda entegre edilen bir cihaz söz konusu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Sizce gelecekte hastalıkların teşhisi ve tedavisi gibi kritik konularda böyle teknolojilerden daha fazla yararlanmak mümkün olacak mı?