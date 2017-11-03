Bilim İnsanları Beyinden Bazı Anıları Silmeyi Başardı!

Salyangoz nöronları üzerine yapılan bir araştırma, hafızalarının belirli bölümlerinin silinebileceğini gösterdi.

Mutsuz aşıkların, anılarını silmek için bir deneye katılmasını konu alan Sil Baştan (Ethernal Sunshine of the Spotless Mind) filmini izlemiş miydiniz? Artık sadece bu popüler filme ait bir durum olmayacağını işaret eden bir haber, bilim dünyasından geldi. Salyangoz nöronları üzerine yapılan bir çalışma, deneklerin hafızalarının belirli bölümlerinin silinebileceğini gösterdi ve bilim insanları gelecekte insanlar için de aynı şeyin geliştirilebilir olduğunu düşünüyor..

''Sinapslar, hafızanın korunmasından sorumludur."

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri Departmanı'nın nörolojik bilim profesörü Samuel Schacher konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Anılara farklı formlarda katkıda bulunduğu bilinen sinapslardaki, sinaptik güçte uzun süreli değişiklikleri tersine çevirebildik." ifadelerini kullandı.

Current Biology'de yayımlanan çalışmada, Kolombiya ve McGill Üniversiteleri Aplysia adı verilen bir deniz salyangozunu kullandılar ve Aplysia'nın belirli türlerde uzun süreli sinaptik anılarını sildiler.

Şu Aşamada İnsanlar Üzerindeki Uygulanabilirliği Tahmin Edilemiyor

Anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ya da travmatik sorunlarla boğuşan insanların bazı anılarını silmek onlara önemli ölçüde yardımcı olabilir. Ancak laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan birçok çalışma gibi bunun da insanlar üzerine uygulanabilirliği henüz bilinmiyor.