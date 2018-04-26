Başardılar: Beyin, Bedenden Ayrı Şekilde Canlı Tutuldu!

Bir grup bilim insanı, yaptıkları çığır açıcı deneyin sonuçlarını açıkladı. Yüzlerce domuz üzerinde yapıldığı söylenen deneyde hayvanların beyni, başlarının kesilmesinin ardından geçen 36 saat sonrasında yeniden canlandırıldı. Bu çalışmaların insanlar üzerinde yapılma durumu tartışılıyor.

Dünya gündemine geçtiğimiz yıldan bu yana oturan kafa nakli ameliyatı, zaten fareler üzerinde yapılan ilk testlerde olumlu sonuçlar vermişti. Şimdilerde Çin’de hasta arayışına ve hazırlıklara devam eden İtalyan cerrah Sergio Canavero ve ekibi, yakın zamanda insandan insana kafa nakli yapmak için hazırlanıyor.

Merak edilen tek konu sadece bir insan kafasının kendisine yabancı bir beden üzerinde yaşayıp yaşayamayacağı değil. Bilim insanlarının üzerine çalıştıkları daha önemli bir mesele var: Bedenden ayrılmış kafayı hayatta tutabilmek. Kulağa kafa naklinden daha çılgın geleceğini biliyoruz, ancak bunun için çalışan bir grup bilim insanı yeni sonuçlarını açıkladı.

Yale Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma akademisyen Nenad Sestan liderliğinde yürütüldü. Sestan ve ekibi tüm etik tartışmaların odağındaki bu araştırma kapsamında, denek olarak seçtikleri domuzların kafalarını kesilme işleminden sonra hayata döndürmeyi başardılar.

Soru 1: Kalp olmadan, oksijen olmadan beyin nasıl çalıştırıldı?

Oldukça hassas ve karmaşık olan bu süreçte beynin tekrar yaşama dönebilmesi için gereken şey oksijendi. Oksijen açısından zengin yapay kan sıvısı pompalayan “BrainEX” adı verilen bir sistem kullanıldı. Sistem vücudun kan dolaşımını taklit ederek, beyne ihtiyacını verip onu kandırmaya dayanıyor. Daha korkunç olan şey ise araştırmacıları başarılı olmalarıydı.

Soru 2: Deneyin asıl amacı neydi?

Bilim dünyasında kulağa kafa nakli ya da beynin vücut olamadan çalışması kadar kulağa çılgın gelmeyecek bir başka araştırma konusu da var: Beyin hücreleri arasındaki iletişimin yapay bir şekilde taklit edilmesi. Yani yapay beyin oluşturmak.

Yapılan deneyde çalışır haldeki domuz beyinleri, bilim insanlarının beyindeki iletişim şeklini anlaması, sırları ortaya çıkarmaları için araç olacak. Domuz beyinleri istenilen sürelerle canlı tutularak inceleme altına alınabilecekler. Böylece pek çok engel de ortadan kalkmış olacak. Sonuç olarak insan beynini anlamak için bir kapı daha aralanıyor.

Soru 3: Bedensiz bir beynin düşünmesi mümkün mü?

Aslında bu sorunun cevabına ilişkin yukarıda bir takım açıklamalar var, ancak insanoğlunun ölüm, ruh ve bilinç gibi kavramalara bilimsel açıdan doyurucu açıklamalar bulamadığı da bir gerçek. Hayvanlar üzerinde deney yapılması ve hatta, günü geldiğinde bu deneylerin gönüllü insanlar üzerine yapılacak olması biraz ürkütücü.

Peki bedenden ayrı bir beynin çalışması durumunda o beyin tıpkı beden üzerindeymiş gibi ürkebilir mi? Yale’deki bu deneyi yürüten ekip ve konuya vakıf uzmanlar, bu konuda hala net bir veri sunamıyorlar.

Baş araştırmacı Sestan “Bu hayvan beyinlerinin hiçbir şeyden haberleri olmadığından eminim” diyor. Eğer araştırmacılar beyin faaliyetlerinin tam anlamıyla vücut dışında da devem edebileceklerini belirlerlerse, pek çok konu tartışmaya açılır. Muhtemelen bu tartışmalar din ve bilimin aynı eksende buluşmadıklarını söyleyen grupları bile körükler.

Buy deneylerin insanlar üzerinde yapılmaya başlamasından önce aşılması gereken pek çok endişe var. İnsanoğlu, ölümsüzlük merakı ne kadar tartışmalı olursa olsun kendisine bir çıkar yol bulacakmış gibi görünüyor.