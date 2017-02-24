Beynin Gizeminin Çözülmesi İçin Sentetik Lif Üretildi

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk kez elektriksel ve kimyasal sinyalleri beyne bir arada aktarabilecek, saç kılı inceliğinde sentetik bir lif üretildi.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan makaleye göre beynin yumuşak ve kıvrımlı yapısına uyum sağlayan; mühendislik, kimya, biyoloji gibi farklı alanlardaki bilim insanlarının çalışmasıyla sentetik bir lif üretildi.

Esnek yapısıyla sert ve metalik protezlere nazaran beyinde daha uzun süre kullanılabilen bu lif, beyinde farklı cihazlarla yapılan genetik, elektriksel ve kimyasal bilgi alışverişin bir arada yapılmasını sağlıyor. Bilim insanları, bu sayede beynin gizemini hala koruyan bölgelerin işlevlerini ve bu bölgeler arasındaki ilişkilerini daha detaylı şekilde ortaya koyabilecekler.

Araştırmacılar, bu lifi daha da küçültüp vücuttaki sinir dokularına mümkün olabilecek en yakın boyuta getirmeyi hedefliyorlar.