Biyofotonlar Sayesinde Bedenler Arası İletişim Kurulabilir!

Bilim insanlarının yeni yaptığı çalışma, memeli canlıların beyinlerinde bulunan nöronların biyofotonları oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarının iddiasına göre bu biyofotonlar sayesinde bilinçler arası iletişim kurulabilir.

Bilim insanları, insan beyninde bulunan nöronların biyofotonlar oluşturabildiğinden ve bu şekilde diğer insanlar ile iletişim kurabildiğinden şüphe ediyorlar. Yapılan araştırmalar, memeli canlı beynindeki nöronların ışık ya da diğer bir deyişle biyofoton oluşturabileceğini ortaya çıkardı. Fakat bu ışık, gözle görünür ışık spektrumunun hemen altında kızıl ötesine yakın bir ışıktır.

Yapılan birden fazla deney, farelerin dakikada bir biyofoton üretebildiklerini gösterdi. Bu sonuç, insanların saniyede bir milyar biyofoton üretebildikleri anlamına geliyor. Tabii bu çalışma hakkında daha iyi fikir sahibi olmak için bir varlığın bilinci ile üretebildiği ve iletebildiği biyofoton miktarının bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerekiyor.

Eğer ortaya atılan hipotez doğruysa ve ışık ile bilinç arasında bir bağ varsa, insanların ışık hakkında daha fazla araştırma yapması ve ışığı daha iyi öğrenmesi gerekir. Zira insnaoğlu bilincimizi kullanarak ürettiğimiz biyofotonlar ile iletişim kurma yeteneğini geliştirebilirse, bilincimiz sayesinde diğer dünyalarda bulunan ve bilinç ile iletişim kurabilen varlıklarla iletişim portalımız olabilir.

Bu çok karmaşık bir hipotezdir ve ciddi kanıtlar gerektirmektedir. Bilinç nedir? Işık nedir? Aralarında bir bağ var mıdır? Varsa bu bağ kontrol edilebilir mi? İnsanoğlunun öğrenmesi gereken daha çok şey var.