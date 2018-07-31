Oldukça güçlü bir X-Ray teknolojisi sayesinde, tam 400 milyon yıllık olduğu belirlenen bir balık iskeletine ulaşıldı.

İnsan iskeletlerinin kökenine dair tam 160 yıllık bir sır çözülmüş olabilir. 'Aspidin' olarak da bilinen ve balığı andıran enteresan bir canlı türünün iskeleti bulundu. Bilim insanları bu omurgalıya ait iskeletin en az 400 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.

'Heterostraci' olarak adlandırılan familyanın bilinen en eski üyesi olma özelliği de taşıyan Aspidin, Manchester ve Bristol Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Girift dokulardan oluşan ve küçük tüplerin bir araya getirdiği bu yapı, son dönemlerin en önemli buluşlarından oldu.

Bistrol Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren ve yürüten Dr. Joseph Keating, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aspidinlerin bir dönemler, omurgalıların dokularında bulunan bir mineralleşmiş doku olduğu düşünülüyordu. Yaptığımız araştırma ve bulgularımız adeta bir devrim niteliğinde."