Bilim İnsanları Yeni Bir Okyanus Bölgesi Keşfetti

Güney Karayip Denizi'ndeki ekip yaptığı araştırmalar sırasında yeni bir okyanus bölgesi ve birçok tür keşfetti.

Okyanusların derinliklerinde hala keşfedilmemiş yaşam formları ve canlılar bulunuyor. Bu nedenle bilim insanları okyanusların derinliklerini keşfetmek için bir çok araştırma yapıyor. Güney Karayip Denizi'ndeki ekip deniz kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini araştırırken yepyeni bir eko sistem keşfetti.

Bilim insanlarının ilk araştırmalarına göre kirlilik nedeniyle canlılar daha önce yaşadıklarından daha derinde yaşamaya başlamışlardı. Sığ-resif balıklarının yaşam alanlarını inceleyen bilim insanları 6 yıl içerisinde yürüttükleri 80 insanlı dalış sırasında, 4436 balık türünü belgeledi. Daha sonra araştırmaları genişleten ekip 150-300 metre arasında yaşayan yeni bir okyanus bölgesi keşfetti.

Bilimsel raporlarda yayınlanan bilgilere göre, yeni okyanus bölgesinde daha önce keşfedilmemiş 30 farklı balık türü bulunuyor. Raporu yayınlayan Yazar D. Ross Robertson, incelenen balıkların yaklaşık beşte biriyle daha önce hiç karşılaşılmadığını vurgulayarak ilerleyen günlerde birçok yeni türün keşfinin gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Keşfedilen yeni okyanus bölgesi’nin en şaşırtıcı özelliği sığ-resif balıklarının en yüksek besin kaynağı olan alglerden yoksun olması. Buna rağmen bu bölge sığ-resif balıkları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İlk bulgularını paylaşan bilim insanlarının araştırmalarını derinleştirmesinden sonra deniz yaşamıyla ilgili birçok gerçek ortaya çıkabilir.