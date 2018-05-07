Gerek okul hayatımızda, gerek iş hayatımızda, gerekse de günlük hayatımızda öğrenmek istediğimiz veya zorunda olduğumuz pek çok konu mevcut; ancak öğrenmek, bildiğimiz üzere o kadar kolay bir iş değil...

Öğrenmek, hayat boyu bitmeyen bir şey. Bazılarımız yabancı dil öğrenmek, bazılarımız harıl harıl çalıştığı sınavlarda çıkacak konuları öğrenmek, bazılarımız iş kariyerinde bir üst basamağa çıkmayı sağlayacak yeni yetenekleri öğrenmek istiyor. Hepimizin öğrenmeyi hedeflediği bir şeyler var. Fakat pek çok kez, farkında bile olmadan hayli yanlış öğrenme teknikleri uygulayarak kendimizi sabote ediyoruz, hatta yeteneklerimizden şüphe ediyoruz. Neyse ki bu noktada bilim ve psikoloji, yardımımıza yetişiyor... Öğrenmenin en iyi yöntemiyle tanışmaya hazır olun: Öğretmek!

124 öğrenci üzerinde yapılan yeni bir araştırma çerçevesinde, tüm öğrencilere bir konu üzerinde 10 dakikalık bir ders anlatımı yapılmış. Sonrasında öğrenciler 4'lü gruplara ayrılmış ve gruplara şu şekilde görevler verilmiş:

1. grup: 5 dakika boyunca bir odada tek başına kamera karşısına geçmişler ve konuyu hatırladıkları kadarıyla, sanki başkalarına anlatıyor gibi açıklamışlar.

2. grup: Konuyla ilgili problemlerin bulunduğu birkaç test çözümü yapmışlar.

3. grup: İlk grupla aynı koşullara alınmışlar, tek farkları ise konuyu ellerine verilen kağıttaki notlara bakarak anlatmışlar.

4. grup: Bir kağıda konuyla ilgili hatırladıkları her şeyi yazmışlar.

Deneyden tam bir hafta sonra tüm katılımcılar tekrar bir araya getirilmiş ve konuyu ne kadar iyi anladıklarına yönelik bir teste tabi tutulmuşlar. Birinci grup en yüksek ortalamaya ulaşırken, dördüncü grup da onlara yakın bir ortalama tutturmuş; ikinci ve üçüncü grubun ortalamaları ise çok daha aşağıda kalmış.

Bilim insanlarına göre bu durum, daha önceki pek çok araştırmanın sonucuyla da uyumlu. Bir konuyu başkalarına öğretmek veya öğretiyormuş gibi yapmak, bunu sesli olarak yapmıyor ve sadece bir kağıdın üzerine neler hatırladığınızı yazmaya çalışıyorsanız bile son derece etkili bir yöntem. Bu yöntemin başarılı olmasının nedeniyse, öğrenilen bilgiyi tekrar ortaya koymaya çalışma eyleminin, beyinde o bilgiye dair daha güçlü bağlantıların kurulmasını sağlaması.

Yani bir dahaki sefere bir konuyu öğrenmeye çalıştığınızda soru çözme yöntemine ve tekrar tekrar aynı konuyu okuyarak ezberlemeye çalışmak yerine, öğrendiğiniz kadarını kendi kendinize anlatmayı deneyin. Anlatımınızın zayıf kaldığını düşündüğünüzde de konunun o kısmına tekrar dönün ve sonrasında aynı yöntemi tekrar deneyin. Bunu yaparak daha hızlı ve etkili bir öğrenim sürecine girdiğinizi kendiniz de göreceksiniz.