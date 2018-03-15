Mutlu Olmak İçin Yılda Ne Kadar Kazanmalıyız?

Bilim insanları, 1.7 milyon insanın katıldığı araştırma sonucunda bir insanın kendini mutlu hissetmesi için yıllık 95 bin dolar kazanması gerektiğini açıkladı.

Parayla saadet olup olmayacağı, muhtemelen paranın icadından bu yana tartışılan bir konudur. Kimileri mutluluğun parayla elde edilemeyeceğini savunurken, kimileri de mutluluğun para ile elde edilebilen mal ve faaliyetlerle elde edilebildiğini savunur. Biz bunu tartışadururken bilim insanları, saadeti getirecek paranın miktarını açıkladılar.

Purdue Üniversitesi’ndeki psikoloji bölümü öğretim görevlileri, Birleşik Devletler merkezli Gallup araştırma şirketi verilerini inceleyerek bir insanın kendini mutlu ve huzurlu hissetmesi için sahip olması gereken yıllık ücreti belirledi. 1.7 milyon kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre saadet, yıllık 95 bin dolar kazanıldığında geliyor.

Türkiye’de 2018 yılı itibari ile asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu da asgari ücretle çalışan bir kişinin yıllık 19.200 TL yani 4.950 dolar kazandığı anlamına geliyor. Eğer Türkiye’de yaşıyor ve asgari ücret ile çalışıyorsanız, mutluluğa ulaşmanız için eksik olan tek şey; yıllık 90 bin dolar.

Peki mutluluğa en yakın ülke hangisi? Tahmin edebileceğiniz gibi asgari ücreti yıllık 95 bin dolar olan bir ülke yok. Fakat Avustralya, yıllık ortalama 81 bin dolarlık ortalama gelir seviyesi ile bu çıtaya en yakın ülke olarak görülüyor. Elbette ki yıllık 81 bin dolar Avustralya’nın asgari ücretini temsil etmiyor.