Bilim İnsanları Bitkiden Karbon-Fiber Üretmenin Yolunu Buldu

Bilim insanlarının petrol yerine bitkiler yoluyla üretebilecekleri bu karbon-fiber malzeme, gelecekte daha ucuz maliyetli ve daha hafif araçlar tasarlanmasına sebep olabilir.

Karbon-fiber bilim ve iş dünyasında, materyallerin Süperman'i olarak biliniyor. Çelikten beş kat daha dayanıklı olan ve buna rağmen oldukça hafif bir materyal olan karbon-fiber, arabalardan uçaklara, bir çok ulaşım aracında ham madde olarak kullanılıyor. Bugüne değin bitkisel olmayan maddelerle elde edilen bu materyal, aynı zamanda yine bugüne değin hiç de ucuza mal edilmiyordu.

Yağ, petrol ve pahalı bir kaç materyalin bir araya gelmesiyle oluşan karbon fiber, özellikle yarış arabalarında kullanılmakta. Need For Speed gibi oyunlarda "hoodie" olarak aracımıza modifiye yaptığımızdan hatırlayacağınız bu madde, oldukça hafif ve dayanıklı olması sayesinde üst düzey ürünlerde kullanılmaktaydı. Bilim insanlarının yaptığı yeni keşif, karbon fiberi bitkilerden de üretmenin yollarını bulmak üzere. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı'na liderlik eden Gregg Beckham'ın yaptığı açıklamaya göre, bu dayanıklı madde eskisi kadar masraflı bir gelişim sürecine tabi olmayabilir.

Konuya dair daha temel araştırmalar yapmaları gerektiğini belirten Beckham, "akrilonitril" üretimini kolaylaştırdıktan sonra, günlük malzemelerin bitkilerle üretilebilmesi için çalışmalarını çeşitlendireceklerini açıkladı. Bu sayede güçlü materyaller hem daha ucuza mal edilmiş olacak, hem de kullandığımız materyallerin daha dayanıklı olması sağlanacak. Aynı zamanda da çevreye daha uygun materyallerle, gezegenimiz adına daha umutlu bir gelecek besleyebileceğiz. Umuyoruz ki bu çalışmalar daha bir hız kazanır ve yakın zamanda bizlerle buluşur.