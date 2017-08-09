Bilim İnsanlarından Böcekleri Araştırmak İçin Yeni Yöntem!

Bilim insanları araştırma yaparken öldürmek zorunda kaldıkları böcekler yerine onların içini gösterecek bir yöntem keşfettiler.

Normalde bilim insanları böcekleri incelerken onları parçalamak zorunda kalıyorlar. Yani bu sayede çok nadir bulunan böcekler bile en fazla bir kez araştırılabiliyor ve bu araştırma sırasında çoktan ölmüş oluyorlar. Bununla birlikte Kanada’daki Batı Üniversitesi’nden biyologlar ve görüntüleme uzmanları tarafından geliştirilen yeni tarama yöntemi, böceklerin defalarca ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak.

BioMed dergisinde ayrıntılı bir açıklaması bulunan yöntemde, böceklerin oksijensiz ortamda hayatta kalma yeteneklerini kullanıp küçük bir BT laboratuvarında taramadan önce geçici olarak karbondioksit gazına sokulması yer alıyor.

Böceklerin içyapısı insan saçının genişliğinden beş kat daha küçük olduğu için, 3 boyutlu görüntülerde bu sayede rahatlıkla görülebiliyor.