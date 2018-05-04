Bilim İnsanları Böcekleri Kontrol Etmeyi Başardılar

Soft Robotics dergisinde çıkan bir habere göre, yapılan deneyde araştırmacılar, böceklerin arkasına bir işlemci yerleştirmek vasıtasıyla uçuş yönlerine müdahale edebildiklerini keşfettiler.

Araştırmacılar, bir sırt çantası misali yerleştirdikleri devrelerle böceklerin uçuş yönüne etki etmeyi başardılar. Böceklerin uçuş kaslarının dördüne işlemciden çıkartılan kablolar yerleştiriliyor ve onları yönlendirmek için ufak elektrik darbeleri kullanılıyor. Sabit bir seviyede uygulandığında, böceklerin bu müdahaleye adapte olduğu gözlemlendi. Bu yarı robot böceklerin, bir gün arama kurtarma çalışmalarında kullanılabileceği düşünülüyor. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Enstitüsü'nün araştırmacıları, bu deneyi yetişkin erkek Mecynorrhina torquata böceklerinin üzerisinde başarıyla gerçekleştirdi.

Araştırmacılar böcekleri yönlendirmek için elektrik sinyallerini kullandılar, bu sinyalleri hızlandırmaları durumunda böceklerin uçuş hızını da etkileyebilecekleri düşünülüyor. Soft Robotics dergisinde yayınlanan haberde “Karmaşık olan böcek hareket mekanizmalarını taklit etmek yerine, canlı bir böceği, yapay aygıtları kullanarak doğrudan hassas bir robota dönüştürmek daha kolay olabilir” sözleri aktarıldı. Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden Sawyer Fuller, bu deneyin, böcek hareketinin tutarlı bir şekilde istenen yönde yönlendirilebildiği ilk deney olma özelliğini taşıdığını söyledi. Baş araştırmacı olan Hirotaka Sato, “Karbondioksit ve kızılötesi sensörleri entegre edersek, yaşayan insanları tespit edebilirler” dedi. Böceklerin kontrol etmek için drone'lardan daha kolay ve daha az maliyetli olmasının en büyük avantaj olduğu söyleniyor. Drone'lara karşı diğer bir avantajı ise pil probleminin olmaması. Araştırmacılar, aralarında 50 milisaniyelik bir kırılma ile 150 milisaniye süren iki kısa sinyalin böcekleri kontrol etmede en etkili yol olduğunu bulmuşlar. Ayrıca sürekli sinyal uygulandığında, hataların müdahaleyle düzeltilebildiğini tespit etmişler.

Böceğin konumu her 200 milisaniyede bir güncellendiğinde, yüzde 79'luk bir başarı oranına ulaşıldı. Araştırmacılar, robot böcekleri sıfırdan üretmek yerine böcekleri nasıl yetiştireceklerini ve onları ideal koşullarda tutmanın üstünde durulması gerektiğini savunuyorlar. Deneyler, böceklerin üç ila altı aylık ömrünü etkilemese de, ağrı hissedip hissetmedikleri bilinmemektedir. Araştırmacılar şimdi, irtifalarını nasıl kontrol edebileceklerini ve onları yerden nasıl havalandıracaklarını anlamaya çalışıyorlar.