Bilim İnsanları: Bulaşık Yıkayın, Sağlığınıza Çok Faydalı

ABD’li bazı sağlık uzmanları, belirli bir süre boyunca yapılan bulaşık yıkama gibi ev işlerinin yaşam süresini olumlu olarak etkilediğini belirtti.

Journal of the American Geriatrics Societ dergisinde yer verilen açıklamalara göre ABD’li bilim insanları, yaşları 65 ila 99 arasına değişen 6 bin kadının katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca kadınların fiziksel aktivitelerini takip eden bilim insanları, daha sonra 3 yıl boyunca kadınların sağlık durumunu gözlemlediler.

Alınan sonuçlar gösterdi ki günün en az 30 dakikasını fiziksel aktivitelere ayıran kadınların ölüm oranı, bunu yapmayan kadınlara nazaran %12 daha düşük. Üstelik bu fiziksel aktivite günde 1 saate çıktığında ölüm olasılığının düştüğü oran %39 oluyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, temizlik ve bulaşık yıkama gibi aktiviteler dışında temiz hava yürüyüşünü de bir fiziksel aktivite olarak değerlendirdiler.

Araştırmanın başında bulunan Andrea Lacroix, söz konusu durumla ilgili şu açıklamada bulundu: "Uzun zaman boyunca bu tür faaliyetin sağlıklı olmak için yetersiz olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi, hafif fiziksel aktivitenin bile kadınlarda ölüm olasılığını azalttığı yönünde kanıtlar var."