Bilim İnsanları Bu Defa Banyo Tuzuna (Uyuşturucu) Aşı Buldu

Her dönem farklı bir maddenin trend olduğunu görebiliyoruz. Şimdiki tehlikenin ismi ise ‘Banyo Tuzu”. Bilim insanları yasal kafa buldurucu olarak nitelendirdikleri bu madde ile ilgili kolları sıvayarak, çözüm arayışına girdi.

Arkansas Üniversitesi’nde bulunan bir grup araştırmacı, 'Banyo Tuzu’ olarak nitelendirilen uyuşturucu sınıfı için çözüm arayışına girdi. Muhtemelen daha önce duymadığınız bu uyuşturucu türü, khat bitkisinde bulunan bir uyarıcıyı taklit ediyor ve kişide öforiye, iştah kaybına ve hızlı kalp atışlarına neden olabiliyordu. Her dozda farklı etki gösteren maddenin yüksek doz alınması ise halüsinasyonlara, nöbetlere ve şiddet içerek davranışlara sebebiyet verebiliyor.

Konu ile ilgilenen araştırmacılar, banyo tuzu oluşumlarında kullanılan sentetik metilenendioksipiroalrone (MDPV) ve alfa-pirolidinovalerofenonun (alfa-PVP) etkilerini bloke etmeye yönelik bir aşı geliştirdiler. Aşı hakkında konuşan ekibin verdiği bilgiye göre, aşının vücuda bir kez uygulanması maddeye olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı etki gösterebiliyor.

Her zaman olduğu gibi aşı ilk olarak fareler üzerinde denendi ve sonucunda uyuşturucunun etkilerinin ortadan kalktığı verileri elde edildi. Şu an geliştirilme aşamasında olan aşının, hemen kullanıma sunulması ise herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Diğer bir yandan aşının etkisinin en az 6 en fazla 1 yıl sürdüğünü belirten ekip, bunu bağımlılıktan kurtulmak için yeterli bir süre olarak görüyor.