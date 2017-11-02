Büyük Giza Piramidi'nin İçinde Yeni Bir Bölme Keşfedildi!

Bilim insanları, Giza Piramidi'ni incelemek amacı ile müon dedektörlerini test ettikleri sırada daha önce varlığı bilinmeyen 30 metre uzunluğunda yeni bir bölme keşfettiler.

Antik Mısır Medeniyeti’nin inşa ettiği görkemli piramitler yüz yıllardır bilim insanlarının en merak ettiği tarihi yapılardan olmuşlardır. Modern parçacık fiziği araçları ile büyük Giza Piramidi’ni inceleyen araştırmacılar, ‘Büyük Galeri’ olarak bilinen uzun katedral benzeri odanın üzerinde yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir bölme keşfettiler.

Yeni keşfedilen bölme, bilim insanlarını fazlası ile heyecanlandırdı. Zira bölme, 19. yüz yıldan bu yana Giza Piramidi’nde bulunan ilk önemli iç yapı. Araştırmacılar, keşfedilen bölmenin bir bütün mü yoksa birkaç odadan mı oluştuğunun anlaşılamadığını belirttiler.

Harvard Üniversitesi'nden Antik Mısır Bilimci Peter Der Manuelian, keşfedilen yeni oda ile ilgili, herkesin bu bölmenin gizli bir oda olduğu ve firavunun cesedinin ya da kişisel eşyalarının içeride olduğunu duymak istediğini, fakat şu an için herhangi bir spekülasyona mahal vermeden tarih hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya odaklanacaklarını belirtti.

Amaç yeni bir bölme bulmak değildi.

Paris'te bulunan HIP Enstitüsü'nden Mehdi Tayoubi, meslektaşları ile birlikte yapıya herhangi bir zarar vermeden incelemek istediklerini, bunun için de müonları kullandıklarını söyledi. Müonlar, uzaydan gelen elektron benzeri fakat daha büyük kütleli parçacıklardır ve tıpkı Mısır’da olduğu gibi katı bir yüzeyden geçerken hızları yavaşlar.

Tayoubi ve diğer araştırmacılar, müon dedektörlerini ‘Kraliçe Odası’ olarak bilinen piramidin altındaki bir odaya yerleştirdiler. Amaç, konumları önceden bilinen Kral Odası ve Büyük Galeri’nin taramasını yaparak müon dedektörünü test etmekti. Fakat test ederken yalnızca dedektörün çalıştığını öğrenmekle kalmadılar, aynı zamanda yeni bir bölme keşfettiler.

Elbette bilim insanları kontrol etmedikleri bir şeye asla kesin gözü ile bakmazlar. Bu nedenle bölmenin varlığını doğrulamak için birkaç ölçüm daha yapıldı. Sonuç olarak büyük Giza Piramidi’nde yeni bir mimari keşif gerçekleştirilmiş oldu.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi, uzaktan kumandalı herhangi bir küçük aracı o bölmeye ulaştırmanın mümkün olup olmayacağı. Yeni keşfedilen bölmeye ulaşılması halinde Antik Mısır Medeniyeti’ne dair daha önce hiç bilinmeyen verilere ulaşabiliriz.