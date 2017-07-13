Her yerde paylaştığınız GIF ve fotoğraflar, bilim insanları tarafından bir bakterinin DNA'sına aktarılabildi. Bu sayede gelecekte vücudumuzu depolama alanı olarak kullanmamızı sağlayacak teknolojinin ilk adımı da atılmış oldu.

Bilim insanları, genelde bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir sahneyi gerçekleştirmek için bir adım daha attılar. Canlı bakterilerin DNA’larına GIF ekleyerek bu GIF’i okutmayı başaran bilim insanları, gelecekte kendi vücudumuza bilgi aktarabilceğimizi bir kez daha göstermiş oldular. Günümüzde kullanılan sabit diskler yerine kendi vücudumuza taşıdığımız bilgiler, gelecekte hepimizi ayaklı film arşivi yapabilir.

Aslında verileri depolamak için daha önceki yıllarda da DNA’dan yararlanılmıştı, ancak ilk kez canlı bir bireye veri depolanabildi. Sürekli değişen hücreler göz önüne alındığında verileri bir arada tutmak aşırı zor oluyor.

Bir elin resmini alarak E.coli bakterilerinin içerisine depolayan bilim insanları, görüntüyü %90 doğrulukla yeniden oluşturmayı başardılar.

Bu deneyde kullanılan CRISPR gen düzenleme tekniği, bakteriye bir virüs gibi saldırarak bakterinin gen diziliminin yerine kendi DNA dizilimini koymasını içeriyor.

Araştırmacılar E. Coli’ye eklenen görüntüler ve videoların siyah-beyaz piksellerden oluştuğunu belirtti. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için bilim insanları bu pikselleri DNA’ya kodladı. Sonrasında bu DNA’ları elektrik kullanarak E. Coli’nin hücrelerine yerleştirdiler.

At GIF’ini de canlı hücreye doğru bir şekilde eklemeyi başaran bilim insanları, fotoğraf ve videoları şu an için 32 x 26 pikselle ekliyor. Bu oranın artması çok uzun zamanlar alacaktır, ancak gelecekte kendi hücrelerimize böyle eklentiler koyarak yeni bir evrim sürecine geçiş yapabiliriz.