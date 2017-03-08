Bilim İnsanları DNA'ya İşletim Sistemi Yüklemeyi Başardı

New York'taki Genome Center araştırmacıları, sorunsuz bir şekilde bir DNA'ya video, işletim sistemi ve bir virüs yükledi.

Canlı DNA'sının bugüne kadar teknoloji dünyasında depolama birimi olarak kullanılan yüzlerce teknolojiye ilham verdiğini, bilim insanlarının DNA'dan esinlenerek çeşitli depolama teknolojileri geliştirdiğini biliyoruz. Peki gerçek bir canlı DNA'sı, bu verileri depolayabileceğimiz bir yer olabilir mi?

Bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten New York Genome Center araştırmacıları, DNA Fountain isimli geliştirdikleri teknikle birlikte bir DNA'nın içine birden fazla veri depolamayı başardı. Bu teknikle yapılan deneme sonucunda bilim insanlarının bir DNA'nın içine bir film, işletim sistemi ve zararlı yazılım (virüs) sığdırdıkları ve DNA'nın olağanüstü bir aktarma hızına sahip olduğu söyleniyor.

Peki canlıların genetiği yazılımlarla değiştirilebilir mi?

DNA'ya bilgisayar ortamındaki yazılımların sorunsuz bir şekilde aktarılması, canlıların genetiğinde bilgisayar üzerinden değişiklikler yapılıp yapılamayacağı sorularını da gündeme getiriyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, belki de ilerleyen dönemlerde çocuğumuzun nasıl görüneceğini ve hangi yeteneklere sahip olacağını dijital ortamdan ayarlamak mümkün olabilir. Açıkçası böyle bir şey olur mu bilemiyoruz ama teknolojinin gün geçtikçe çok daha korkunç bir hal aldığı kesin.