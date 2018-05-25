Çay Yapraklarından Kuantum Noktalar Üretildi!

Kuantum noktalar, nanoteknolojinin en gelişmiş araçlarından biri konumunda. Pek çok alanda teknolojik devrimler yapabilmemizin önünü açacak bu yapıları geliştirme konusundaki araştırmalar ise hızla devam ediyor.

Son derece gelişmiş mikroskopik araçlar olarak tanımlayabileceğimiz kuantum noktaları oluşturma yolunda, bilim insanları büyük bir adım attı. Araştırmacılar, güneş panellerinin verimini artırmaktan tutun, kanser tedavilerine kadar pek çok alanda kullanılabilecek kuantum noktaları, çay yapraklarından üretmeyi başardılar.

Boyutları 2-5 nanometre arasında değişen nanoparçacıklar olan kuantum noktaların ne kadar küçük olduğunu anlamak için, vücudumuzda virüs ve bakterilere karşı savaşan antikorlarımızın bile daha büyük olduğunu söylememiz yeterli olacaktır sanıyoruz ki (10 nanometre). Daha iyi bir referans noktası olması açısından, saç tellerimiz 40 bin nanometre genişliğinde. Özetle hayli küçük olan bu mikroskopik yapılar, nanoteknolojiyi bir adım daha ileri götürmek amacıyla geliştirilmeye devam ediyor.

Bugüne kadar kuantum noktalar üretmek hayli maliyetli ve zordu. Ancak Galler'den Swansea Üniversitesi araştırmacıları, yeşil ve siyah çay üretiminde kullanılan yapraklardan elde edilen özütlere kadmiyum sülfat ve sodyum sülfat kimyasallarını da ekleyerek tamamen zararsız ve çok daha düşük bir maliyetle bu kuantum noktalarını üretebildi.

Aynı araştırma ekibi laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde, ürettikleri bu kuantum noktaların derimizdeki porlardan rahatlıkla geçebildiğini ve kanser hücrelerinin çoğalmasını %80 oranında yavaşlattığını gördü.

Her ne kadar tek bir deney, bu kuantum noktalarla kanserin çözümünü bulduğumuzu göstermese de, bilim insanları kuantum noktalarının üretimindeki maliyet ve çevreye etki konularındaki dezavantajları büyük ölçüde ortadan kaldırabilmiş oldu.

Şimdi araştırmacıların hedefi, bu yeni yöntemleriyle kuantum noktalarının üretimini daha da artırmak ve bu mikroskobik araçları tıp ile biyoteknoloji alanlarına daha hızlı bir şekilde entegre edebilmek.